Meteo, arriva il solstizio d’estate e porta un caldo infernale: bollino rosso. Almeno fino a domenica prossima non ci sarà una tregua

Finalmente ci siamo, anche se in realtà l’estate in molte parti d’Italia è cominciata in largo anticipo. Perché giugno è stato mese caldo, se non caldissimo, in tutta Italia ma il picco non è ancora arrivato. E il solstizio d’estate al via oggi porterà temperature da bollino rosso.

Martedì 21 giugno infatti l’ondata di caldo diventerà ancora più intensa in particolare sulle regioni meridionali mentre da metà settimana è prevista una certa attenuazione dell’Anticiclone africano almeno al Nord. Domani sarà ancora una giornata estremamente calda in tutto il Paese, in particolare al Centro-Sud e nelle Isole. Solo da giovedì il calo delle temperature al Nord sarà segnato da qualche temporale, in particolare sulle zone alpine.

Ma prepariamoci, perché ci aspettano almeno 5 giorni di caldo intenso con temperature che potranno toccare i 40° al Sud e rimarranno appena più sotto al Centro-Nord. E nel giorno del solstizio d’estate in alcune città italiane le previsioni meteo annunciano record di temperature anche più alti del 2003, l’anno più caldo del nuovo secolo. Andando nel dettaglio, a Milano e Bologna oggi la colonnina arriverà a 36 gradi, ma peggio andrà a Firenze e Roma, rispettivamente con 37 e 38 gradi. Il picco massimo è previsto a Foggia e Catanzaro, con 40 gradi come nelle zone interne della Sicilia.

Meteo, arriva il solstizio d’estate e porta un caldo infernale: da Nord a Sud la situazione

Come facciamo sempre, andiamo nel dettaglio. Al Nord mattinata con tempo stabile e cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Possibili invece nel primo pomeriggio acquazzoni e temporali sulle Alpi che potrebbero allargarsi in serata alle pianure di Piemonte e Lombardia. Le temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Al Centro e sulla Sardegna sia al mattino che nel pomeriggio tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. E anche là dove, come in Toscana e Umbria, si registreranno addensamenti, in serata torneranno condizioni di tempo stabile. Temperature minime e massime stabili o in aumento.

Al Sud, Sicilia compresa, cieli sereni o poco nuvolosi ovunque con locali addensamenti in transito sulla Calabria. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento e non è ancora finita.