GF Vip, è davvero finita: la ex si leva qualche sassolino dalla scarpa – FOTO

A sorpresa, l’ex di un noto concorrente del GF Vip ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo alle insistenti domande dei fan che volevano sapere se la relazione fosse ancora viva.

L’ex concorrente del GF Vip 5 si è mostrato in questi giorni alle prese con i fuochi da domare. Ha raccontato di essersi dimenticato la candela alla citronella accesa: l’involucro in alluminio si è surriscaldato a tal punto che si è incollato ad una panca nel terrazzino di casa. La cosa ancora più preoccupante è che stava per scatenarsi un incendio.

Francesco Oppini ha documentato con alcune foto l’incendio che gli stava scoppiando in casa, e poi ha mostrato come ha ripulito da solo i danni. Mentre il giornalista sportivo si mostrava intento a fare il casalingo, però, la sua ex ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, facendo diverse rivelazioni sul suo profilo Instagram.

Parla la ex del protagonista del GF Vip 5: è tutto finito?

Da diverso tempo, infatti, ci sono i più classici segnali social che la relazione fra Francesco Oppini e Cristina Tomasini sia davvero finita. I due, infatti, non si mostrano più insieme nei video e nelle foto almeno dal mese di aprile. Inoltre, non commentano sotto i contenuti creati dall’altro, rifiutandosi di ufficializzare o smentire la fine della relazione.

Cristina Tomasini, però, avrebbe deciso ad un certo punto di cedere all’insistenza dei propri fan. Anche se ha chiuso il proprio profilo, rendendolo accessibile solo a chi lei ha accettato come follower, continua ad essere bersagliata di richieste riguardo la sua relazione con Francesco Oppini, dove si erano scambiati delle promesse d’amore molto importanti.

Ecco cosa ha scritto Cristina Tomasini: i fan sono senza parole

Cristina Tomasini si è mostrata sui social in un bar della Brianza. Sotto la foto ha messo la seguente didascalia: “Solo con l’oscurità si possono vedere le stelle“. Quando gli è stato chiesto se era ancora innamorata, ha risposto: “Sì, innamorata della vita“. C’è anche un altro messaggio della (ex?) di Francesco Oppini che è molto eloquente.

Un’altra ammiratrice, infatti, l’ha invitata a sorridere di più nelle foto. Anche in questo caso, la ex del concorrente del GF Vip 5 si è fatta trovare con la risposta pronta. Secondo lei, infatti, da una foto non si riuscirebbe a capire molto della vita di una persona. La Tomasini si è detta serena e circondata da affetto.

Ecco i messaggi che Cristina ha scambiato su Instagram con i fan: