Doc 3 – Nelle tue mani, dramma nella terza stagione: annuncio shock

Nelle prossime puntate di Doc 3 – Nelle tue mani, ci sarà una delle protagoniste che si troverà ad affrontare uno dei veri drammi della vita: ecco l’annuncio shock dell’attrice, che ha rivelato alcuni dettagli sulle prossime puntate della fiction.

L’ultima puntata di Doc 2 – nelle tue mani, è stata un incredibile successo, seguito da oltre sei milioni di italiani. Dall’inizio di giugno, l’amatissima fiction Tv è trasmessa anche in Francia, e siamo certi che raccoglierà il medesimo successo, che deriva anche dal fatto che si è creato un gruppo di lavoro molto affiatato, riconfermato per tutte e tre le stagioni.

Sara Lazzari ama chiamare “banda” la troupe composta da attori e tecnici che ha dato vita alle prime due stagioni di Doc – nelle tue mani. Nel 2019, quando iniziarono a girare il medical drama, l’attrice che interpreta Agnese Tiberi confessa che non avrebbe mai potuto immaginare un tale successo in termine di numeri e di critica positiva.

Doc 3, ecco l’annuncio shock di Agnese Tiberi

Sara Lazzari prenderà parte all’#HotCorn Summer Fest, che si svolgerà a Roma dal 23 al 28 giugno. Con questa occasione, l’attrice ha rilasciato un’intervista a hotcorn.com, dove ha rivelato alcune informazioni riguardo cosa si troverà ad affrontare la sua Agnese Tiberi nel corso della terza stagione di Doc – Nelle tue mani.

La Lazzari ha spiegato: “Non posso nemmeno immaginare cosa significhi la perdita di un figlio. Mi sono avvicinata per riuscire a capire cosa significhi perdere qualcosa di fondamentale, perdere un pezzo di te“. L’attrice ha infatti spiegato che c’è sempre “un po’ di Sara” in tutti i personaggi che interpreta.

L’ammirazione per l’attore che diventerà il protagonista americano

Sara Lazzari, che è nata e cresciuta in California, ha spiegato di seguire con apprensione le vicende che stanno avvenendo in questi giorni negli Stati Uniti. Quando era piccola, ha ricordato, era stata mandata addirittura a casa insieme a tutti i suoi compagni di classe. Questo perchè c’era un problema di bande criminali che non riuscivano a gestire.

In tal senso, Sara Lazzari ha espresso la sua ammirazione per Matthew McConaughey, che si è impegnato personalmente per aiutare le famiglie travolte dalla strage di Uvalde. Casualmente, proprio l’attore di Hollywood sembrerebbe essere il prescelto per prendere la parte di protagonista di Doc – nelle tue mani del remake americano della fiction.

