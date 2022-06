Anticipazioni Una Vita, nuovo ingresso sconvolge Acacias: Ramon ha un nuovo alleato

Nelle prossime puntate di Una Vita, un nuovo ingresso stravolgerà l’equilibrio degli abitanti del ricco quartiere di Acacias: tutte le anticipazioni

Il destino dei protagonisti del ricco quartiere di Acacias sta per concludersi, ma prima c’è ancora una serie di colpi di scena da portare in TV. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, il pubblico resterà sconvolto.

Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori assisteranno ad un nuovo ingresso. Nonostante siano poche le puntate che separano gli spettatori affezionati alla fine della soap opera spagnola, gli autori hanno ancora un bel po’ da donare al loro pubblico, con tanti colpi di scena ed ingressi che destabilizzano la quotidianità del ricco quartiere di Acacias.

Le anticipazioni, infatti, parlano dell’ingresso di Fidel (Alejandro Siguenza conosciuto per aver rivestito il ruolo di Nicolas Ortuno ne Il Segreto) un alto dirigente della polizia che arriva in città per indagare sulla morte di sua moglie e suo figlio a seguito dell’attacco anarchico, in cui sono morti anche Antonito e Carmen. Le prime persone cui si legherà saranno Lolita e Ramon perché insieme condividono un grande dolore e, in particolare con il Palacios, quella disperata sete di vendetta nei confronti dei colpevoli.

Anticipazioni Una Vita, Ramon e Fidel alleati: ma quanto durerà?

Se è vero che Fidel e Ramon stringono un ottimo rapporto, il dirigente della polizia stringe un rapporto altrettanto stimato con Lolita ed il loro essere così vicini fa storcere un po’ il naso al Palacios. La situazione peggiora quando Ramon vede in lontananza Fidel e Lolita fare una passeggiata col bambino, una visione idilliaca che gli rompe il cuore al pensiero di non essere lui a vivere con serenità insieme a Lolita. Nonostante la Casado cerca di mantenere le distanze dal poliziotto, decide di accettare un invito a cena che lascerà molto deluso il Palacios.

Attualmente la Casado non ha alcuna intenzione di rifarsi una vita a seguito della morte di Antonito ed è molto chiara: con Fidel c’è solo un’amicizia e la condivisione di un dolore comune. È proprio questa vicinanza che le farà trovare un po’ di serenità in compagnia del poliziotto.