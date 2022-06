Cataclisma Rai, due programmi verso la chiusura: i risultati sono mediocri

Un nuovo terremoto rischia di colpire la Rai, con due programmi che si avviano verso la chiusura: scopriamo di quale format si tratta.

Nuovo cataclisma all’interno della Rai, con due programmi che potrebbero avviarsi verso la chiusura definitiva. Andiamo quindi a vedere quali format rischiamo di non vedere il prossimo anno e tutti i motivi della fine delle trasmissioni.

Non è partito alla grande il palinsesto estivo della Rai, con i programmi del servizio pubblico che non hanno al momento soddisfatto le aspettative che aveva la televisione di Stato. Dati alla mano, gli ascolti sono deludenti ed il colosso della televisione ha convocato un consiglio straordinario per prendere delle decisioni sul futuro di alcuni programmi che, più di tutti, hanno registrato percentuali mediocri e al di sotto delle aspettative. Sono infatti diversi i programmi vicini alla chiusura definitiva.

Da qualche giorno infatti è esploso l’allarme tra gli uffici della Rai, con due programmi su tutti che stanno tenendo in apprensione l’azienda. Nel dettaglio stiamo parlando di Unomattina Estate e Camper, due format che ricoprono buona parte della mattina in onda su Rai1. Secondo quanto riportato da Tv Blog, i due format sarebbero vicini alla chiusura, non convincendo il pubblico e soprattutto registrando degli ascolti ben al di sotto delle aspettativa. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Rai, ‘Unomattina Estate’ e ‘Camper’ vicini alla chiusura: il rischio per l’autunno

A Viale Mazzini quindi c’è un rischio grandissimo, ossia quello di riprogrammare i palinsesti delle prossime settimane. Quindi nel corso dell’ultima riunione dei vertici Rai sono di certo emersi dei problemi e dai piani alti si proverà a porre rimedio affinché si possa registrare un cambio di trend. Tra i due programmi a rischio, quello che gode di maggior salute è di sicuro Unomattina Estate, che in compagnia della rassegna stampa di Tg1mattina potrebbe solo veder attuare una rivisitazione degli argomenti trattati per evitare la cessazione dolorosa del programma.

Discorso diverso invece per Camper. Condotto da Roberta Morise e Tinto tra le 12 e le 13.30, gli ascolti stanno lasciando l’amaro in bocca a Viale Mazzini. Infatti il programma ha registrato ascolti bassissimi rispetto alle previsioni Rai, potrebbe rischiare lo stop anticipato se gli ascolti non dovessero crescere nei prossimi giorni. Al suo posto potrebbero andare in onda le repliche delle fiction Rai. Vedremo quindi se nelle prossime settimane arriverà lo stop del programma condotto dalla Morise.