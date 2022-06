Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli convolano a nozze? Troppe coincidenze non sfuggono all’occhio dei fan

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tra le coppie più amate del momento ed i fan attendono il loro matrimonio: è arrivato il momento?

Una volta usciti dal GF Vip, la coppia non ha fatto altro che assumere consensi sui social dai tantissimi fan che sognano dietro il loro amore. Adesso però tutti si aspettano il grande passo e gli indizi fanno pensare al meglio per i due.

Una coppia affiatatissima, molto complici e tanto innamorati: questo e molto altro sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo aver fatto nascere la loro storia d’amore nella casa più spiata d’Italia, i due ex gieffini hanno continuato a mostrare al pubblico la loro grande intesa sui social raccogliendo tanto affetto dai fan che, quotidianamente, li seguono.

La loro storia sembra procedere a gonfie vele, proprio per questo la domanda da parte dei follower sorge spontanea: quando si sposeranno? Nessuno dei due ha mai nascosto la volontà di fare il grande passo e coronare il loro amore all’altare, ma hanno sempre temporeggiato in attesa di trovare il momento giusto. Troppe coincidenze fanno pensare che non ci sarà ancora molto da attendere.

Giulia Salemi raccoglie il bouquet, sarà lei la prossima sposa?

Ieri, domenica 19 giugno, si sono celebrate le nozze di Giorgia Venturini e Marco De Santis cui hanno preso parte tanti vipponi. Al matrimonio, infatti, oltre Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, erano presenti anche Giacomo Urtis, la giornalista Giorgia Rossi, la modella Sarah Altobello e Elisabetta Franchi. Rumorosa assenza quella di Silvio Berlusconi che ha fatto immediatamente pensare ad uno stato di salute poco sereno, prontamente smentito con una nota ad Adnkronos in cui si chiariva che l’ex premier era impegnato in un weekend in Sardegna.

Ad ogni modo, durante il simbolico lancio del bouquet a lottare per la conquista sono stati Giulia Salemi e Giacomo Urtis con la fidanzata di Pierpaolo Pretelli che ha avuto la meglio. Tradizione vuole che chi prende il bouquet è prossimo al matrimonio e non è neanche la prima volta che Giulia prende il mazzo di fiori della sposa, che ci sia un matrimonio alle porte?