TIM, gli abbonati possono esultare: offerte super per l’estate

Ottime notizie per coloro che hanno abbonamenti o sono clienti da anni di TIM. La compagnia telefonica nazionale ha lanciato le nuove offerte

Nonostante la concorrenza sempre più ampia, tra offerte imperdibili, pacchetti speciali e soluzioni low-cost, la compagnia telefonica di punta in Italia resta sempre la TIM. L’azienda di telefonia (mobile e fissa) nazionale è un punto fermo delle telecomunicazioni nostrane.

TIM in questi giorni sta lanciando le nuove offerte per la stagione estiva. Sa bene che altri provider, come per esempio i francesi di Iliad, hanno già attuato un piano per abbonamenti low-cost. Ma TIM non vuole essere da meno, come riferito dal gestore negli ultimi giorni.

In arrivo abbonamenti con costi a ribasso che contengono tutte le possibilità di offerta: chiamate, messaggi SMS e soprattutto navigazione internet ad ampia scala. Insomma, tutto quello che un italiano in ferie può chiedere per restare aggiornato ed in contatto ovunque.

Le proposte di TIM per la stagione estiva: in arrivo due offerte low-cost

Sarebbero due le proposte di TIM per l’estate, entrambe a costi decisamente più accessibili e concorrenziali rispetto alle altre compagnie.

La più vantaggiosa per i clienti TIM nel periodo più caldo e vacanziero dell’anno è la Gold Pro. Ovvero la possibilità di ottenere un ticket, da spendere in chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque senza limiti con la presenza di 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro.

L’alternativa è la TIM Steel Pro. Una promozione che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di 6,99 euro.

Tutti i clienti che intendono sottoscrivere una delle offerte TIM per l’estate dovranno anche versare 10 euro iniziali per l’attivazione. Ma attenzione: tali promozioni sono dedicate soltanto a chi effettua la portabilità, ovvero il passaggio di operatore, da Iliad, Vodafone e WindTre o altri operatori virtuali.

Coloro che vogliono sottoscrivere tali offerte dovranno inoltre recarsi forzatamente in un negozio o punto vendita TIM. Non è ancora possibile effettuare questo tipo di abbonamenti esclusivi tramite il sito web o l’app della compagnia.