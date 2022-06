Alberto e Charlene di Monaco, è rottura! L’indizio che rivela tutto

Situazione sempre più tesa e difficile tra i due coniugi di Montecarlo, il principe Alberto e la sua consorte, l’ex nuotatrice Charlene

Un anno a dir poco complesso e delicato quello che sta attraversando Charlene di Monaco. La consorte di Alberto, ex nuotatrice e donna dal fascino innegabile, che però fa parlare di sé sulle cronache internazionali per motivi non idilliaci.

La donna di origini africane ne ha passate di tutti i colori a livello personale. Prima la delicata infezione all’orecchio a fine 2021, che l’ha costretta ad un intervento doloroso e ad un lungo periodo di riposo lontana dalle scene mondane.

Poi di recente Charlene ha contratto il Covid-19, in maniera sintomatica anche se assolutamente non grave. Fortunatamente giorni fa la principessa monegasca si è rivista ad un evento mondano in splendida forma. Ma il caos attorno alla sua figura, secondo i media internazionali, non finiscono qui.

Tornano le voci sulla rottura tra Alberto e Charlene: rapporti tesi tra i due

Charlene è tornata sulle scene nell’occasione del recente 61esimo Festival televisivo di Montecarlo. Lo ha fatto al fianco del marito, il principe Alberto, tra l’altro non sfigurando affatto di fronte a fotografi e telecamere.

La principessa è apparsa in buona forma fisica, indossando un abito monospalla verde smeraldo di Lanvin e sandali dorati dal tacco al spillo atti a slanciare la sua linea atletica. L’outfit di Charlene, secondo i media locali, dovrebbe esserle costato intorno ai 2.670 euro.

I problemi però sono nel rapporto teso tra Alberto e Charlene. I presenti al galà di Montecarlo hanno ammesso come i due coniugi si sono presentati con freddezza all’evento, senza mai abbracciarsi, toccarsi o tenersi per mano. L’ambiente non era dei migliori, come già segnalato in occasione del Corpus Christi.

Tornano a circolare, secondo il Corriere della Sera, le voci su una rottura ormai definitiva tra Alberto e Charlene di Monaco. Ma anche i rumors su un presunto accordo da 12 milioni di euro l’anno che Alberto le verserebbe per averla accanto a sé, come tenera e bellissima moglie, durante gli appuntamenti pubblici e gli eventi mondani. Charlene ha sempre negato tali dicerie, ma di certo non traspare grande affetto tra i due principi.