Il paradiso delle signore, paura per uno dei protagonisti: aggredito in pieno centro a Roma!

Grande paura per uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Infatti l’attore è stato aggredito in pieno centro a Roma: i dettagli.

Il Paradiso delle Signore è amatissimo dai telespettatori italiani, per questo motivo in molti si sono preoccupati per l’aggressione ad uno dei protagonisti. L’episodio è avvenuto a Roma: andiamo a scoprire cos’è successo.

Grande paura ed apprensione nella giornata di ieri per Luca Bastianello, attore noto soprattutto per il ruolo di Dante Romagnoli ne Il paradiso delle signore. Infatti l’amato personaggio della soap opera è stato vittima di un’aggressione e che ha deciso di denunciare sia sui social che soprattutto ai carabinieri. Così il giovane interprete, ancora provato, ha voluto raccontare il tutto tramite delle stories su Instagram.

Infatti Luca si trovava alla stazione di Roma Termini, quando secondo la sua versione: “Un id..ta, non sono con quale altra parola definirlo, mi ha tirato una ginocchiata che ha lacerato lo strato muscolare vicino al femore“. Inoltre l’attore ha affermato che per fortuna è una persona sportiva e e in forma perché altrimenti se fosse stato mingherlino i danni sarebbero stati peggiori e più gravi. Per superare il danno fisico ci vorranno 20 giorni, ma Bastianello ha affermato che ce ne vorranno di più per superare quelli psicologici.

Il Paradiso delle Signore, Luca Bastianello vittima di un’aggressione: è avvenuta alla Stazione Termini

Dopo l’aggressione, Luca Bastianello ha deciso di continuare il suo racconto scioccante dell’aggressione subìta lanciando un appello. Infatti l’attore ha invitato tutti a denunciare quando accadono degli episodi del genere, affermando: “Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica e psicologica, che li ha fortemente paralizzati, a parlare, a denunciare, a condividerlo perché non siete soli“. Quindi l’attore ha ribadito che il principale motivo delle stories pubblicate era proprio per invogliare tutti a denunciare.

Al momento, l’aggressore non è stato ancora trovato mentre Bastianello ha dichiarato di aver fatto denuncia alla polizia per capire il motivo del suo gesto. Nel frattempo l’attore di Dante Romagnoli, insieme ai colleghi è ritornato sul set della soap di Rai 1 per girare le puntate della nuova stagione che andrà in onda a settembre. Il suo personaggio ci sarà ma, delle prime anticipazioni, si scopre che potrebbe essere diventato diverso, cambiato non più cinico e senza scrupoli ma più umano. In rete si sprecano le anticipazioni riguardanti la nuova stagione della serie che tornerà in onda a settembre.