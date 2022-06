Amici perde colpi, addio alla prof: la scelta sbalorditiva spiazza tutti

Addio inaspettato e che potrebbe costare caro al talent show: Amici di Maria De Filippi perde colpi per la prossima edizione

Non si fa in tempo a terminare un’edizione che la prossima è già alle porte, soprattutto per il talent show amatissimo che ha già cominciato i casting. Tuttavia, Maria De Filippi perde pezzi per strada ed è costretta a correre ai ripari.

L’ultima edizione che ha visto trionfare Luigi Strangis ha tirato fuori un gran numero di talenti che hanno messo in scena la loro bravura nel mondo del canto e della danza. Amici di Maria De Filippi va avanti da anni grazie ad un meraviglioso staff che si unisce per poter portare in TV contenuti di spessore promuovendo i giovani talenti italiani, ma nulla sarebbe possibile senza i loro amati professori.

Negli anni, dietro le cattedre sono passate tantissime personalità diverse, con Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano che detengono il record rispettivamente nel canto e nel ballo, ma per la prossima edizione è già previsto qualche cambiamento che potrebbe destabilizzare i telespettatori affezionati al talent show.

Amici, parla Lorella Cuccarini: chi dei prof andrà via?

Lorella Cuccarini ha passato una stagione ad Amici strepitosa grazie all’appoggio di Raimondo Todaro, suo partner per tutta la durata del serale. A Leggo, l’unica prof che ha avuto sia la cattedra di canto che di danza ha svelato: “Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il canto”. È proprio aver specificato quale cattedra prenderà che ha fatto tremare i telespettatori.

Negli ultimi giorni, infatti, i rumor hanno visto Michele Bravi tra i prof della prossima edizione, ma se Lorella Cuccarini resterà, vorrà dire che uno tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli lasceranno il programma. Con ogni probabilità, il vincitore di X Factor prenderà il posto della speaker di RDS perché pensare ad un’edizione del talent senza Zerbi è impossibile. Questo vorrà dire che l’anno prossimo il prof di canto non scenderà più con la valigetta in cui conteneva solo prese in giro per la sua amata PettiSeven.