Addio Un passo dal cielo: novità sconvolgente in vista della settima stagione

Un nuovo addio potrebbe sconvolgere i telespettatori di ‘Un Passo dal cielo’. Infatti nel corso della settima stagione cambierà qualcosa.

Tra le grandi uscite attesissime nel palinsesto Rai del prossimo anno, troviamo senza ombra di dubbio la settima stagione di ‘Un Passo dal Cielo’. Qualcosa potrebbe cambiare, con un addio sconvolgente: cosa sta succedendo.

La Rai è pronta a far partire i lavori per la prossima stagione di Un Passo dal Cielo, la fiction molto seguita e di successo che si appresta a prendere il via per la settima stagione. C’è grande attesa tra i telespettatori per riprendere il filo delle vicende e di poter vedere le nuove puntate della serie TV che amano particolarmente. Ovviamente sono tantissime le novità che potrebbero cambiare per sempre la serie nel corso della prossima stagione.

Infatti nel corso della prossima stagione ci saranno sicuramente dei cambiamenti, come è stato rivelato anche da alcune indiscrezioni che danno delle informazioni molto interessanti proprio relativamente a Un Passo dal Cielo. Nel corso delle prossime puntate potremo quindi dire addio ad un amatissimo personaggio. Si vocifera, infatti, un imminente addio di Daniele Liotti dal cast. Andiamo quindi a scoprire cosa sta succedendo.

Un Passo dal Cielo 7, Daniele Liotti abbandona il cast: le anticipazioni

Quindi tra le novità più importanti della nuova stagione di Un Passo dal Cielo, troveremo senza ombra di dubbio l’addio di Daniele Liotti. L’attore all’interno della serie ha interpretato il ruolo del capo ispettore Francesco Neri, ma che purtroppo non parteciperà più alla serie. Il tutto è avvenuto dopo la morte della moglie Emma, con il capo ispettore ha deciso di lasciare la Forestale e si è trasferito in Slovenia. Adesso i telespettatori sono pronti a scoprire chi sostituirà Daniele Liotti all’interno della serie.

Secondo le prime indiscrezioni non dovrebbe esserci un vero e proprio personaggio sostitutivo di Francesco Neri. Infatti assisteremo nella prossima stagione di Un Passo dal Cielo ad un cambio di ruolo del protagonista principale, con gli autori che si sono concentrati sullo sviluppo della storia di Enrico Ianniello, interprete del vice questore Nappi. Ovviamente non cambieranno altri cambiamenti. Ci saranno diverse new entry come quelle di Marco Rossetti, che ha avuto il noto ruolo di Damiano Cesconi nella serie Doc, nelle tue mani. Inoltre un altro debutto attesissimo è quello di Leonardo Pazzagli.