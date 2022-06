Tale e Quale Show, l’ex concorrente in ospedale: le immagini spaventano i fan

La cantante divenuta celebre con la partecipazione a Tale e Quale Show su Rai Uno ha dovuto effettuare un intervento a dir poco doloroso

Tra i programmi più seguiti del pubblico italiano, soprattutto nella stagione autunno-invernale, spunta Tale e Quale Show. Si tratta del noto contenitore di Rai Uno che si propone come simpatico talent show dedicato alle hit più celebri della musica leggera.

Il programma di Carlo Conti non solo ha il merito di intrattenere e fidelizzare il pubblico, ma allo stesso tempo c’è la funzione di scovare voci assolutamente di livello, interpreti inaspettati a livello canoro e rilanciare meteore del mondo della musica italiana.

Questo è il caso di Jessica Morlacchi, la cantante romana che da giovanissima fece parte del gruppo I Gazosa, abbandonati però nel 2003 dopo il successo di www.mipiacitu e della partecipazione a Sanremo nel 2001.

Doppio intervento al naso per Jessica Morlacchi: svelato il motivo della sua assenza televisiva

Il successo a Tale e Quale Show ha spinto Jessica Morlacchi verso altre partecipazioni televisive. L’ottima voce e l’ironia schietta della giovane cantante è stata apprezzata dalla giornalista Serena Bortone, che l’ha subito voluta tra i suoi ‘affetti stabili’ nel daytime Oggi è Un Altro Giorno.

Da settimane però la Morlacchi non è più ospite fissa del programma Rai. In molti si sono chiesti il motivo della sua assenza, magari per questioni lavorative o per un feeling sciolto con la Bortone. In realtà c’è qualcosa di molto serio dietro: Jessica Morlacchi è stata costretta ad una duplice operazione chirurgica.

L’artista romana ha deciso di effettuare un primo intervento di rinoplastica alcuni mesi fa, per motivi sia estetici sia di difficoltà respiratorie. L’operazione ha rappresentato però un calvario per la Morlacchi, che ha sofferto di dolori e fastidi continui.

Per questo motivo di recente Jessica ha scelto di operarsi nuovamente al naso, per risolvere i problemi post-primo intervento. Di certo il dolore immediato c’è e la Morlacchi dovrà conviverci per un po’. Ma la cantante ha fatto sapere ai propri fan, ovviamente preoccupati, di sentirsi meglio e di essere in ripresa.

Jessica Morlacchi, operatasi alla clinica Parioli di Roma, ha ammesso di non augurare neanche al proprio peggior nemico una doppia operazione al naso. Ma comunque ha fatto sapere di potersi iniziare a nutrire senza problemi. Ora non resta altro che recuperare e rivederla presto sui nostri palcoscenici.