Isola dei Famosi, Vaporidis si ritira prima della finale? Trema il pubblico: che mazzata

Incredibile colpo di scena all’Isola dei Famosi, dove Nicolas Vaporidis potrebbe ritirarsi prima della finale: scopriamo cos’è successo.

Non finiscono mai i colpi di scena all’Isola dei Famosi. Nel corso delle ultime ore, Nicolas Vaporidis avrebbe accusato dei fastidi e potrebbe ritirarsi prima della finale: andiamo a vedere cos’è successo sull’Isola di Palapa.

Non finiscono mai i problemi per i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Infatti i naufraghi oramai conoscono fin troppo bene l’infermeria, a causa di una stagione segnata dagli infortuni. Questa volta ad effettuare gli accertamenti abbiamo trovato Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger, per motivi differenti. Al momento, infatti non si sa con precisione quale problema affligge l’attore. Secondo le indiscrezioni spuntate nel day-time si dovrebbe trattare di un problema alla caviglia, il piede o l’intera gamba.

Quindi il primo finalista di questa edizione del reality show è riuscito a raggiungere la barca zoppicando e aiutato dai suoi compagni d’avventura. Proprio ora che mancano pochi giorni alla finale, i telespettatori temono che qualche problema possa ribaltare le cose. Infatti è stata una buona percentuale di pubblico a eleggere, attraverso il televoto, Nicolas come primo finalista. Proprio per questo motivo i fan della trasmissione non possono che essere preoccupati per il loro beniamino. Andiamo invece a vedere cos’è successo alla giovane Henger.

Isola dei Famosi, infortunio per Mercedesz Henger: cos’è successo

Nel corso di queste ore ci sono stati anche dei problemi per Mercedesz Henger. La showgirl ha infatti deciso di fare un’escursione on Edoardo Tavassi, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis. Proprio durante questa esperienza con i compagni di reality, Mercedesz è scivolata su un corallo, con la rovinosa caduta che ha provocato una brutta ferita alla mano. A questo punto, decide di tornare indietro su Playa Ultimo Sfuerzo e si rende conto di un dettaglio per lei importante, ossia che nessun suo compagno l’ha accompagnata. Mercedesz ha quindi raccontato ai microfoni: “Ho realizzato che nessuno era tornato con me, mi è venuta una strana sensazione“.

La giovane naufraga spiega che, al posto loro, non avrebbe mai lasciato che tornassero indietro da soli e feriti. Così arrivata in infermeria, i medici le hanno chiuso la ferita con ben quattro punti di sutura. . A deluderla è, in particolare, il comportamento di Edoardo, con la Henger che ha rivelato di esserci rimasta male. Inoltre Mercedesz ha affermato di essere stata infastidita dal fatto che il Tavassi si preoccupa subito dopo di andare in acqua a giocare e scherzare con Estefania. Insomma non solo infortuni, ma anche un pizzico di gelosia nel corso di queste ultime settimane dell’Isola dei Famosi.