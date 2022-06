“Torno a casa e mi faccio i ca**i miei”, tutta la verità su Zorzi e Stanzani: il conduttore sbotta – VIDEO

Il gossip sul tradimento di Tommaso Zorzi al fidanzato Stanzani è impazzato ed il conduttore è stato costretto ad intervenire

È “la pazienza” la virtù che più di tutte il conduttore milanese ha dovuto imparare nel suo ruolo nel mondo dello spettacolo e nella risposta diplomatica che ha dato emerge tutta: sui social dice la sua sul presunto tradimento.

I social sono un posto da tenere sotto controllo perché ciò che è emerge non è sempre la verità, nonostante si tende a condividere tutto su di essi. Tuttavia, la vita privata di una persona resta tale e certe illazioni mettono a dura prova la pazienza di molti. Negli ultimi giorni, da TikTok sono emersi dei video di un presunto tradimento di Tommaso Zorzi che ha portato il conduttore milanese a mettere subito le cose in chiaro.

La persona che ha messo in giro voci ovviamente infondate, successivamente, ha anche chiesto scusa alla coppia per aver creato qualcosa di più grande di quanto si aspettasse. Con grande diplomazia, l’influencer ha risposto con dei video su Instagram all’utente che ha scatenato il forte rumor a discapito della coppia che sta vivendo un momento di serenità assoluta.

Tommaso Zorzi ha tradito Tommaso Stanzani? Tutta la verità

La coppia dei due Tommaso sta vivendo un periodo particolarmente teso a causa di alcuni rumor infondati spuntati da TikTok, ma prima di questo la serenità faceva da padrone al loro rapporto. Proprio per rimettere a posto gli equilibri, Zorzi ha pubblicato su Instagram uno screen dalla chat dell’utente che ha deciso di rompere la loro serenità che ha chiesto scusa alla coppia, ed a Zorzi in particolare, che ha poi continuato il discorso: “Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo: ‘La pazienza’. Io sono nato e cresciuto in una famiglia perbene e fuori dall’ambiente. A volte quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e dei contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che ti ritrovi in imbarazzo per te e per loro perché non sai come gestire la situazione”.

Nel raccontare ai suoi tantissimi follower l’accaduto, ha aggiunto: “Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa. Ho deciso di fare questo lavoro perché è un mestiere che mi piace e mi appassiona. Sto imparando a fare il conduttore, ma l’ambiente televisivo mi fa abbastanza cag**re in generale. Io torno a casa e mi faccio i ca**i miei. Adesso ho raggiunto l’equilibrio e sono abbastanza irremovibile”.