Gerry Scotti, la lieta notizia intenerisce tutti: che sorpresa per il conduttore!

Il conduttore di Canale 5 sta vivendo un bel periodo della sua vita: l’indiscrezione sulla lieta notizia giunta a Gerry Scotti fa addolcire i fan

Il volto principale di Striscia La Notizia -ma non solo- sta vivendo un gran bel periodo che non ha annunciato lui in prima persone, ma voci di paese svelano che la sorpresa che ha avuto l’ha fatto particolarmente intenerire.

Gerry Scotti non ama il gossip e se si deve parlare di sé, lo si fa unicamente sotto l’aspetto professionale. Nel corso della sua lunga carriera non ha mai rilasciato interviste che potessero lasciar spazio a dichiarazioni ambigue o fraintendibili, eppure lavorando nel mondo dello spettacolo questo accade spesso e volentieri. Lui e Maria De Filippi rientrano in quelle categorie di personaggi della TV che fanno parlare di sé stessi soltanto per quel che riguarda i loro programmi.

Di programmi Gerry Scotti, nella sua lunga carriera, ne ha fatti tanti, in TV ed in radio, guadagnandosi la stima di una grossa fetta di pubblico che, col tempo, ha deciso di seguirlo in qualsiasi avventura. Basti pensare che Antonio Ricci ha deciso di portarlo dietro il bancone del TG satirico nel 1997 e per le successive edizioni -con qualche interruzione di mezzo- fino ad oggi.

Gerry Scotti, che successo oltre la carriera: diventerà nonno-bis

Se è vero che guadagnare una stima professionale è fondamentale nella carriera di chi ha a che fare con il mondo dello spettacolo, è altrettanto vero che anche gli intoccabili della TV hanno una vita privata che regala gioie e dolori. Gerry Scotti più di un anno fa è stato al centro della preoccupazione dei tanti fan perché ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid, adesso i suoi seguaci possono sorridere perché i rumor sono molto più gioiosi.

Sembrerebbe, infatti, stando a delle indiscrezioni del settimanale Oggi, che il conduttore lombardo sia in un brodo di giuggiole per una questione che riguarda la sua vita privata. Il suo unico figlio Edoardo potrebbe renderlo nonno-bis. Dopo la piccola Virginia -che prende proprio il nome dal nonno- nata il 15 settembre 2020, la famiglia è pronta ad allargarsi con un fratellino o una sorellina.