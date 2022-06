Giorgia Meloni fa un patto con la protagonista dell’Isola dei Famosi: il retroscena

Un retroscena molto particolare riguarda Giorgia Meloni ed una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi di quest’anno

La leader di Fratelli d’Italia avrebbe stretto un patto con una delle protagoniste di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Un aneddoto che risale a non molto tempo fa e che è stato raccontato soltanto adesso.

Cosa può spingere Giorgia Meloni e Vladimir Luxuria a stringere un patto? L’attivista e politica, nonché opinionista dell’Isola dei Famosi ha svelato un curioso retroscena che riguarda lei e la leader di Fratelli d’Italia. Com’è noto, Vladimir si batte da anni per i diritti della comunità LGBTQI+, mentre la Meloni ha un’ideologia più tradizionale della famiglia, pertanto spesso e volentieri non si sono trovate d’accorso su diversi pensieri.

Inevitabilmente, la loro opposta visione della famiglia, dell’amore e della vita le ha portate a discutere più volte, pubblicamente e privatamente. Soltanto ad un certo punto della loro conoscenza, Vladimir e Giorgia hanno deciso di stringere il cosiddetto “patto dello shampoo”.

Vladimir Luxuria e Giorgia Meloni: il loro “patto dello shampoo”

Vladimir Luxuria ha avuto modo di chiacchierare con Grazia Sambruna di Mow Magazine di Giorgia Meloni ed un vecchio aneddoto che le vede protagoniste. Prima di arrivare a ciò, però, l’attivista ed opinionista dell’Isola dei Famosi, ha fatto riferimento alle lobby delle armi sostenuta anche da Donald Trump: “Sta facendo questa specie di tour tra le varie lobby, quelle che esistono veramente intendo, della destra”. A parte ciò, l’aneddoto che ha reso noto risale al 2016 durante la gravidanza della leader di FdI che ne fece parola soltanto durante una manifestazione di Popolo della Famiglia. La sua apparizione fece nascere tanti sfottò cui si accodò anche Vladimir Luxuria che non ha perso tempo a tweettare subito: “Auguri e figli trans!”. Ovviamente, Giorgia Meloni non ha ben reagito a quel Tweet prendendolo come un’offesa.

La Meloni e’ in attesa: auguri e figli trans! — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 1, 2016

Successivamente, poi, tra le due è arrivato il chiarimento: “Eh già, andavamo dallo stesso parrucchiere e proprio in quella sede ci siamo chiarite riguardo al mio tweet. Meloni ha capito perfettamente come il mio non volesse essere un commento offensivo, ma soltanto una battuta per stemperare il clima pesante riguardo alla sua gravidanza. E così abbiamo fatto una specie di ‘Patto dello shampoo'”.