Un Posto al Sole anticipazioni, Raffaele ci casca e rovina tutto: scoppia il caos

Le ultimissime anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole. Uno dei personaggi principali finirà totalmente sotto accusa

Siamo all’alba di una nuova settimana ricca di emozioni e colpi di scena per i fan di Un Posto al Sole. Neanche con l’arrivo della stagione estiva la soap opera napoletana smette di arricchire le serate dei più appassionati telespettatori.

La soap di Rai Tre, interamente girata e realizzata a Napoli, porterà a breve nuovi colpi di scena totalmente inaspettati e situazioni intriganti. In particolare attorno ad uno dei personaggi più amati: il portiere Raffaele Giordano, interpretato dal bravissimo Patrizio Rispo.

Raffaele in questi giorni vive momenti davvero difficili, visto che è stato preso di mira da alcuni esponenti della malavita napoletana per estorcere informazioni al genero. Ovvero il magistrato Nicotera, che sta portando avanti la sua battaglie legale contro la camorra.

Raffaele cadrà nelle braccia di una donna? Caos a Palazzo Palladini

Raffaele Giordano è noto ed amato ad Un Posto al Sole per essere il simbolo di onestà, trasparenza e di quel consueto humor partenopeo che non stanca mai. Ma in queste prossime puntate il noto portiere darà scalpore a Palazzo Palladini.

Il personaggio di Raffaele infatti si lascerà sfuggire più di un’occasione per confessare alla Polizia la ‘proposta’, o meglio la minaccia, subita da alcuni malavitosi per ottenere informazioni riservate da Nicotera. Stordito dalla situazione, Raffaele cadrà tra le braccia di una donna.

Ovvero si farà consolare da Elvira (Giusi Cataldo), la affascinante sommelier madre del cuoco Samuel, con la quale Raffaele ha già avuto un approccio sentimentale breve ma intenso. Un ritorno di fiamma che però porterà caos e scalpore a Palazzo Palladini e nella famiglia del portiere.

Raffaele sarà capace anche di mentire al figlio maggiore Diego (Francesco Vitiello), pur di tenere il pesante segreto delle minacce malavitose. Ma il ragazzo, che lavora a Caffè Vulcano, intuirà il momento di debolezza e la vicinanza tra Raffaele ed Elvira. Cercherà così di farlo riavvicinare alla moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli) nonostante il periodo delicato per la coppia.

Ed ancora: novità sul fronte sentimentale per Rossella (Giorgia Gianetiempo). La giovane dottoressa si ritroverà di fronte ad una scelta riguardante Riccardo Crovi, suo recente fidanzato che l’ha tradita inaspettatamente con la ex moglie Virginia.