Mazzata per i clienti Vodafone: in arrivo aumenti sulle tariffe

Non buone notizie in arrivo per coloro che hanno abbonamenti con la compagnia telefonica Vodafone: andiamo a vedere quali saranno i rincari

Periodo davvero complesso per i consumatori italiani. Nel paese si è sotto la morsa dell’inflazione, che comporta un aumento dei prezzi di quasi tutte le materie prime. Ma anche di servizi importanti e di natura tecnologica.

Tale aumento riguarda anche il mondo della telefonia e delle connessioni internet. Ne sapranno a breve qualcosa i clienti di Vodafone, ovvero della azienda di telefonia mobile e fissa di origine britannica, che da anni però spopola anche in Italia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sui piani tariffari e sui costi degli abbonamenti, Vodafone starebbe per avviare una serie di rincari di rilievo. Il tempo degli sconti estivi e delle promozioni iper-convenienti sembra momentaneamente terminato.

Vodafone, aumento in arrivo sull’offerta Special 50 Giga

In particolare si segnalano novità importanti sui costi delle offerte ricaricabili. Presa di mira soprattutto la promozione Special 50 Giga, l’opzione fornita da Vodafone anche in caso di portabilità da un altro operatore telefonico, per chiamate e navigazione su internet.

La Special 50 Giga è senza dubbio una delle offerte più popolari per i clienti di Vodafone in Italia. Molti abbonati che hanno sottoscritto nelle precedenti settimane tale proposta si troveranno ora di fronte ad un aumento di prezzo: almeno 2 euro al mese in più per il rinnovo con Vodafone.

Il nuovo costo della ricaricabile è di 9,99 euro in caso di precedente costo pari a 7,99 euro. Il prezzo invece sarà pari a 8,99 euro per coloro che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

Questa novità sui costi però non influisce sulla tipologia di offerta da parte di Vodafone. Resterà sempre possibile, con tale opzione telefonica, chiamare e messaggiare con tutti senza limiti. Così come la soglia dei 50 giga rimarrà intatta per quanto riguarda la navigazione su internet.

Colpo duro esclusivamente inflitto ai vecchi clienti Vodafone. L’aumento del costo mensile per lo Special 50 Giga riguarderà infatti chi ha già sottoscritto da tempo questo tipo di abbonamento, con i suddetti 2 euro in più al mese per il rinnovo. I nuovi clienti Vodafone beneficeranno invece di prezzi bloccati per i primi 6 mesi di abbonamento, ma successivamente anche loro subiranno il rincaro della tariffa.