Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi ha deciso, qualcuno non tornerà più. Mancano tre mesi alla ripresa ma il quadro è chiaro

Un lungo letargo prima di un’altra stagione molto intensa. I fan di Uomini e Donne dovranno armarsi di pazienza perché serviranno ancora tre mesi per la ripresa del dating show che potrebbe cominciare il 12 settembre.

La formula sarà sempre la stessa, mescolando il Trono Classico con il Trono Over. Ma anche se manca ancora molto, possiamo già dire che non rivedremo alcune delle facce a cui siamo stati abituati nell’ultima stagione del programma. Difficilmente, a meno che non lo decidano loro, Queen Mary farà ameno di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno il loro peso specifico in studio.

Più facile invece pensare a cambi nel Trono Over. Facilmente ricominceremo ancora una volta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sono tornati a far sognare i loro fan anche se ufficialmente nessuno dice di colerci riprovare. E torneranno anche Gemma Galgani, alla ricerca di un amore impossibile, Armando e Pinuccia. Molti più dubbi invece ci sono su Biagio ma anche su Catia Franchi, sorella della famosa stilista Elisabetta, che ha scatenato molte polemiche.

Uomini e Donne anticipazioni: ci sono già i primi tronisti della nuova edizione

Ma come sempre c’è grandi agitazione anche attorno al Trono Classico e ai nuovi occupanti delle poltrone rosse. Abbiamo finito con le scelte di Luca e Veronica, che hanno lasciato con l’amaro in bocca u fan. E da qui ripartiremo, perché le indiscrezioni dicono che fra i tronisti ci saranno alcuni volti già noti.

Come Federica Aversano, l’affascinante corteggiatrice campana che per diverso tempo ha provato a farsi scegliere da Matteo Ranieri, ma all’ultimo era scartata per Valeria Cardone. Un po’ come era successo a Lilli Pugliese, portata fino alla puntata della scelta da Luca salatino che però le ha preferito Soraia.

Infine fra i tronisti maschi potremmo rivedere Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi. Solo ipotesi, perché le prime registrazioni cominceranno a fine agosto e fino ad allora saremo orfani.