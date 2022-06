“È accaduto in hotel”, colpo di scena tra Roger ed Estefania: tutta la verità. Ora che il modello è tornato può chiarire ogni mistero dell’Isola

Nella storia dei reality di Canale 5 c’è chi è fortunato al gioco e chi in amore, difficilmente succedono entrambe le cose. Non fa eccezione l’Isola dei Famosi 2022 che ha messo in vetrina fra gli altri Roger Balduino ed Estefania Bernal.

C’è chi li ha trovati veri, compresa la loro storia mai veramente decollata, e chi invece ha capito subito che ci stavano marciando sopra. La veritàm come spesso succede, sta nel mezzo e ora che il modello brasiliano è tornato in Italia è anche libero di raccontarla senza freni. Come ha fatto a ‘Non succederà più’ su Radio Radio.

La sua verità non coincide con quella di Estefania, ma meritava di essere raccontata e ascoltata. Secondo Balduino in albergo prima che iniziasse veramente la loro avventura in Honduras c’è stato veramente qualcosa. “Effettivamente qualcosa di intenso fuori dall’Isola è successo nell’albergo“. Solo che si sono fermati lì, perché poi hanno anche ammesso che la strategia ha preso il sopravvento.

Colpo di scena tra Roger ed Estefania: cosa succederà fuori dal reality di Canale 5?

Secondo Roger però i suoi sentimenti erano veri o almeno verosimili: “All’inizio abbiamo fatto una strategia, ma dopo un po’, giocando con il cuore, mi sono innamorato“. E racconta che anche altri naufraghi credevano nella forza dei loro sentimenti perché non è la prima volta che una coppia dell’Isola tira dritto. Solo che poi si è accorto di come la forza dei suoi sentimenti fosse superiore a quello che provava Estefania.

Ma cosa succederà adesso che entrambi saranno fuori? Il modello ha confermato di voler provare a frequentare ancora Estefania lontano dalle telecamere per capire com’è nella vita reale e se ci possono essere speranze di conquistarla veramente. Nessuno può sapere se voglia farlo per non fare spegnere i riflettori sulla coppia, ma resta da capire se lei sarà d’accordo.

E che sarà di Beatriz Marino, la sua ex compagna che abbiamo visto anche durante le dirette dell’Isola? Ilary Blasi l’ha fatta andare fino in Honduras, lei lo ha sbugiardato e molti hanno pensato che fossero d’accordo. Ma per Roger è tutto finito. “Non ci stiamo vedendo e risentendo”.