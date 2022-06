Amici 22, l’icona di Sanremo diventa professoressa? Chi sostituirà

Un’icona di Sanremo, che ha incantato in quest’ultima edizione della kermesse, potrebbe diventare professoressa di Amici 22. Ecco di chi si tratta e di quale insegnante dovrebbe andare a prendere il posto.

Al termine di Amici 21, Anna Pettinelli ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la presenza nel programma. Si è detta stanca ma felice per l’avventura che ha decretato vincitore Luigi. La professoressa ha definito il talent-show come il miglior format della Tv italiana dedicato alla musica. Tanti talenti, senza Amici, secondo lei non sarebbero emersi.

Anna Pettinelli, che ha anche una strabiliante carriera radiofonica, ha anche invitato tutti gli interessati ad iscriversi ai casting di Amici 22. Da diverse settimane, però, si fa sempre più insistente che uno dei professori di canto potrebbe lasciare la trasmissione, venendo sostituito da un ex alunno della trasmissione.

Amici 22, chi sarà la nuova professoressa?

Fra Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli, sembrerebbe essere proprio quest’ultima la favorita all’uscita da Amici. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha infatti diffuso il gossip riguardo un suo imminente addio. Dall’altra parte, Lorella Cuccarini ha nettamente smentito il suo addio per diventare conduttrice di Striscia la Notizia.

Sembrerebbe che Maria De Filippi voglia rinnovare Amici, a partire dai professori e dai giudici che hanno contribuito a rendere tanto popolare il programma. Fino a qualche giorno fa Stash era considerato il favorito a passare dal ruolo di giurato a quello di professore di canto. Adesso, però, è emerso il nome di un’altra amatissima ex alunna.

Da Sanremo alla cattedra di insegnante: ecco di chi si tratta

L’icona di Sanremo Emma Marrone sarebbe vista in questo momento come la favorita a diventare professoressa di canto. La lega a Maria De Filippi un rapporto speciale di amicizia e stima reciproca. La cantante pugliese, dopo essere stata concorrente, è tornata infatti più volte nel programma come coach ed ospite.

Emma Marrone ha già avuto delle esperienze televisive in ruoli diversi da quelli di cantante. È stata per due anni giudice di X Factor, dove ha avuto un ottimo riscontro di critica e pubblico. Sarebbe dunque in grado di ricoprire senza problemi sia il ruolo di giudice che quello di professoressa di canto.

Ecco uno dei tanti messaggi di stima di Anna Pettinelli per Albe. La professoressa l’ha lodato per il gesto che ha fatto lasciando la maglia della finale a Serena: