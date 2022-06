GF Vip 7, che bomba: nella casa anche i due ex. Riusciranno a fare pace?

Oltre ad Antonino Spinalbese, Alvaro Vitali ed Asia Gianese sembrerebbe che Alfonso Signorini stia valutando l’ingresso nella casa del GF Vip 7 anche di due ex. Ecco chi sono e perchè promettono scintille.

La relazione fra i due era finita a causa della famiglia di lei, che sembrerebbe non aver mai davvero accettato il fidanzamento. Dopo la rottura del rapporto, però, sono arrivate continue frecciatine, soprattutto da parte di lei, che ha anche scritto sui social: “Ringrazia che non ti ho denunciato! Sto ancora aspettando delle scuse“.

Antonella Fiordelisi, infatti, ha spiegato di non poter dimenticare le offese che Francesco Chiofalo aveva rivolto a suo padre, e che hanno offeso tutta la famiglia. L’influencer campana è tornata a parlare di Lenticchio in occasione della partecipazione a La pupa e il secchione show, sostenendo che lui fosse il pupo perfetto.

I due ex promettono scintille: riusciranno a fare la pace?

Antonella Fiordelisi, infatti, ha ricordato quando ha accompagnò in Turchia Francesco Chiofalo per fare un trapianto di barba. Il body builder romano ci terrebbe moltissimo all’estetica, ed avrebbe anche scelto di fare una rinoplastica. I litigi a distanza fra i due non finiscono qui: quando a Chiofalo è morto il maialino, lei non ha mostrato empatia.

Ci sarebbe la possibilità di poter vedere insieme ancora una volta i due ex Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo al GF Vip 7. Di sicuro sono due personaggi che hanno molto da raccontare, ed Alfonso Signorini potrebbe dargli l’occasione di chiarire pubblicamente ai loro ammiratori quale sia veramente il loro rapporto dopo due anni di relazione.

A metà giugno Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un nuovo intervento alla testa. Aveva spiegato tempo fa di avere molta paura, perchè alcuni controlli avevano rilevato che avesse una palla nera in testa. Ha dunque scelto insieme ai medici di procedere all’estrazione della massa dal naso, senza necessità di usare il bisturi o mettere dei punti.

In un video che ha suscitato molte polemiche per le immagini molto esplicite, Francesco Chiofalo si è mostrato con il sangue che gli scendeva dal naso dopo l’intervento. Il body builder, che adesso è felice insieme a Drusilla Gucci, ha spiegato di essere in attesa di capire se la massa che gli hanno estratto sia un tumore.

Ecco il racconto di Francesco Chiofalo riguardo l’intervento al naso: