Gemma Galgani, addio a Uomini e Donne! Il gesto di Ida Platano non lascia dubbi

Clamoroso colpo di scena tra i personaggi fissi del cast di Uomini e Donne: la veterana Gemma potrebbe lasciare la prossima stagione

Il successo quotidiano del programma Mediaset Uomini e Donne è dettato anche e soprattutto dalla presenza di personaggi ormai storici della trasmissione. Maria De Filippi ha deciso di puntare su uno zoccolo duro, tra opinionisti, corteggiatori e tronisti.

Gemma Galgani è ormai una veterana di Uomini e Donne. Da anni la dama torinese fa parlare di sé. In primis per la storia non andata a buon fine con Giorgio Manetti, cavaliere di cui Gemma si era letteralmente innamorata.

Ma ancor più mitiche sono le diatribe quotidiane nel salotto di U&D con la rivale storica, ovvero Tina Cipollari. L’acredine scenico tra le due donne è sotto gli occhi di tutti e la sarcastica Tina non manca mai di punzecchiare la più esperta Gemma dando colore al programma.

Gemma e Ida, messaggi social di nostalgia: il preludio ad un addio definitivo?

Ma Gemma all’interno di Uomini e Donne, in attesa del cavaliere giusto per coronare il sogno d’amore, ha trovato anche molto affetto. Quello di Ida Platano, altra storica dama del Trono Over che ha stretto da anni un rapporto di grande amicizia con la torinese.

Le due dame sono legatissime, si stimano e si sorreggono a vicenda dopo le rispettive delusioni sentimentali. Inoltre hanno passato le vacanze assieme in più occasioni e sembra proprio che nell’estate 2022 siano pronte ad una nuova avventura di ferie prima dell’inizio della nuova stagione di U&D.

Ma l’ultimo scambio social di messaggi tra Ida e Gemma potrebbe nascondere qualcos’altro. Ovvero il preludio ad un addio definitivo della torinese al programma di Maria De Filippi, che avrebbe del clamoroso.

“Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui…nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi. Mi manchi amica mia, sappilo” – ha scritto Ida Platano all’indirizzo di Gemma, la quale ha replicato: “Tesoro mio anche tu, a prestissimo”.

Messaggi di pura nostalgia che potrebbero nascondere una verità incredibile. Gemma Galgani potrebbe salutare il trono di Uomini e Donne, vista anche la mancanza di pretendenti ormai da tempo. Ne sapremo di più a settembre, ma tale indizio lascia pochi dubbi ai fan.