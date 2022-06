Ultim’ora: Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola dei Famosi? Annuncio ufficiale

Uno dei candidati alla vittoria dell’Isola dei Famosi rischia di uscire di scena prima del previsto: Eduardo Tavassi si ritira?

Dopo l’abbandono di sua sorella, il naufrago è passato subito in pole position come uno dei possibili candidati alla vittoria del reality show di quest’anno. In Honduras ha dato tanto spettacolo, ma forse è arrivato il momento di cedere il posto.

Quest’anno è stato indubbiamente caratterizzato da tantissimi stop, a partire da Roberta Morise che proprio durante le primissime puntate ha rimediato un’ustione che l’ha costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi e di cui ancora oggi ne porta gli strascichi. Anche le altre edizioni del reality show sono state caratterizzate da infortuni, ma mai come quest’anno l’infermeria del programma è sempre stata vivacizzata dalla presenza di uno o più naufraghi.

Attualmente, infatti, Marco Cucolo è stato portato in infermeria e di lui non si hanno ancora notizie, mentre di recente Roger Balduino è stato costretto a lasciare il reality show dopo essersi rese necessarie delle cure al di fuori del programma. Qual è il destino di Eduardo Tavassi?

Eduardo Tavassi è in infermeria: il naufrago dice addio all’Isola dei Famosi?

Edoardo Tavassi ha fatto un gran percorso sull’Isola dei Famosi, anche senza sua sorella Guendalina, dal rapporto con Mercedesz ai rumor lontani dall’Honduras e la grande amicizia con Nicolas Vaporidis, ma adesso sembra essere costretto ad uno stop. È delle ultime ore, infatti, la notizia che il naufrago è stato portato in infermeria e non a controllare le condizioni di Marco Cucolo ormai scomparso dai radar, ma a chiedere le cure di un medico. È stato Amedeo Venza a svelare che Edoardo si è recato in infermeria: “Sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”.

Stando alle ultime notizie l’infortunio non sembra essere grave al pari di altri che hanno costretto i naufraghi ad abbandonare l’Isola dei Famosi, ma può tornare quanto prima tra i suoi compagni. Qualora le cose dovessero peggiorare, non è escluso che Edoardo possa lasciare l’Isola per concedersi cure specifiche in Italia.