Boom Amici 22! Maria De Filippi stravolge tutto: due addii eccellenti, arriva proprio lei

La nuova edizione di Amici 22 potrebbe rivoluzionare il reality per sempre. Maria De Filippi pronta a due addii per un arrivo spettacolare: cosa succede.

Manca sempre meno alla nuova edizione di Amici 22, con il talent show che è stato confermato senza troppi dubbi da Mediaset. Andiamo quindi a vedere i due addii che ci saranno e chi potrebbe arrivare al loro posto.

Nel corso del prossimo autunno partirà la nuova stagione di Amici 22. Sono già in corso i preparativi per il reality, che a differenza delle altre trasmissioni non va mai in vacanza. Sono diversi i rumors che circolano in queste settimane a riguardo. L’ultimo di questo vedrebbe gli addii eccellenti di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli perché impegnate in altri progetti lavorativi. Al momento però su questa indiscrezione non c’è ancora nessuna conferma. Infatti a riguardo non si è pronunciata nemmeno Maria De Filippi.

Stando ad altre indiscrezioni, però, proprio la conduttrice sarebbe in contatto con una importante influencer. Inoltre non stiamo parlando di una creatrice di contenuti qualunque, ma della regina di queste. Infatti Maria avrebbe intrapreso un dialogo proprio con Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e moglie del rapper Fedez. Sarebbe quindi in corso una ferrata trattativa tra le due. Andiamo quindi a vedere quale ruolo potrebbe avere la Ferragni all’interno della trasmissione.

Amici 22, Maria De Filippi pronta a fare all-in per Chiara Ferragni: il suo ruolo nel talent

Se il rumor si rivelasse vero in molti saranno curiosi di scoprire che ruolo ricoprirà Chiara Ferragni all’interno della trasmissione. Infatti la regina delle influencer non andrebbe a prendere né la cattedra di ballo, né tantomeno quella di canto. Maria De Filippi avrebbe in serbo per lei un ruolo del tutto inedito, di cui al momento però non si ha ancora nessun dettaglio a riguardo. Infati la Ferragni potrebbe dare da mentore ai nuovi allievi che vedremo presto nella scuola di Canale 5. A ricoprire in precedenza una sorta di ruolo del genere ci aveva pensato Alfonso Signorini.

Il compito di Chiara quindi sarà quello di consolarli, motivarli e non lasciare che si perdano d’animo anche quando le cose si fanno difficili. La Ferragni, anche sul suo profilo Instagram è solita incoraggiare i suoi follower a credere sempre nei suoi sogni. E la stessa cosa dovrebbe fare nel talent di Maria De Filippi. Ovviamente al momento questo è solamente un rumor e non è detto che Chiara entrerà a far parte della trasmissione. Vedremo nelle prossime settimane se la trattativa si evolverà.