Lory Del Santo si commenta da sola su Instagram dopo l’addio all’Isola: web in delirio – FOTO

Cos’è successo ai social di Lory Del Santo? L’ex naufraga si commenta da sola dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi

I social, ogni tanto, danno qualche problemino, ma quelli più furbi e malpensanti non riescono a pensare ad un semplice bug. L’ex naufraga ha iniziato a commentarsi da sola i proprio post, forse non rendendosene conto.

Lory del Santo ha fatto il suo bel percorso sulle spiagge dell’Isola dei Famosi, salvo uscire prima della finale e quindi non riuscendo ad aggiudicarsi il titolo. Indubbiamente, l’attrice è stata molto discussa ed è per questo che durante la puntata di lunedì è stata fatta fuori dal reality show dopo essere finita in nomination.

O la si ama o la si odia e Lory Del Santo ha un buon 50 e 50 che l’ha portata avanti ancora a lungo nello show di Canale 5 di Ilary Blasi che si avvia verso la sua fase finale. Benché sarebbe bello, non è possibile portare tutti i naufraghi in finale ed è normale, quindi, che man mano lascino l’Isola uno alla volta.

Lory Del Santo impazzisce sui social e si commenta da sola

Poche ore fa, Lory Del Santo ha pubblicato un post su Instagram con una didascalia ambigua che sembra essere una chiara frecciatina a qualcuno: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti”. Non è altrettanto chiaro a chi fossero rivolte le parole della showgirl, ma la parte strana del post non è affatto questa. Successivamente, sul web il post è diventato virale perché l’ormai ex naufraga si è scritta tutta una serie di commenti da sola, di supporto: “La società di oggi purtroppo è fatta di caproni che fanno branco. Le persone che non sono come loro vengono discriminate nella vita, figuriamoci in tv dove il trash vince. Avrei voluto vederti vivere sull’isola da sola e poi vincere il programma!” o ancora, “Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi”.

Sicuramente c’è una spiegazione dietro quanto scritto e fatto da Lory Del Santo che, magari, lei stessa chiarirà ai suoi follower che, per ora, non fanno altro che grosse e grasse risate.