Giulia De Lellis e Carlo Beretta, è finita davvero? L’influencer chiarisce tutto – VIDEO

Negli ultimi giorni i rumor di una presunta rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono diventati sempre più insistenti

L’influencer milanese ha avuto un’altra delusione d’amore dopo Andrea Damante? È questo quello che si è ipotizzato negli ultimi tempi ed i fan della coppia erano molto sconfortati, così sono intervenuti i diretti interessati per un chiarimento.

Giulia De Lellis dopo un travagliato amore con Andrea Damante ed averci scritto un libro su, ha trovato l’amore con Carlo Beretta, esattamente come il suo ex l’ha trovato con Elisa Visari. Tuttavia, negli ultimi tempi si è pensato che la coppia fosse già naufragata perché i social non erano più riempiti dal loro amore. Crisi, litigi, bufera, di tutto e di più ed i fan della coppia in apprensione senza vere notizie dei due.

Nel bel mezzo della convinzione totale di una crisi pesante, Giulia e Carlo hanno deciso di volare in Turchia per godersi un po’ di vacanze insieme ed al ritorno l’influencer milanese ha deciso di mettere in chiaro le cose più chiacchierate degli ultimi giorni sul suo conto.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, la verità sul loro rapporto

Finalmente atterrata in aeroporto in Italia, Giulia De Lellis ha voluto parlare a cuore aperto a tutti i suoi follower circa la chiacchieratissima crisi con Carlo: “Avevo fatto mille storie dove vi raccontavo di essere ancora fidanzata. Ora c’è pure questa cosa che non sono più fidanzata. Vi spiegavo che Carlo è uno che rompe un po’, si vergogna, è una persona molto riservata. Ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé”. Da subito Beretta è apparso una persona molto più introversa di Andrea con cui Giulia condivideva ogni attimo della loro giornata, a differenza della sua attuale relazione che è molto più nascosta dietro le quinte.

Purtroppo, ad oggi, i social vengono spacciati per verità assoluta e non vederli insieme è sembrato un cattivo segnale ai follower della coppia. A ciò si aggiungono i problemi che la De Lellis sta avendo con Instagram: “Instagram ha dei problemi, mi ha stufato un po’. Che cavolo, metto le storie e me le leva o non me le carica, ci metto tre ore per caricarle. Oppure pubblico dei post e le mie amiche non li vedono. Stanno succedendo un sacco di cose strane”.