Uomini e Donne, arriva la cicogna per l’ex tronista: “Chiedetemi se sono felice?!” – FOTO

L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato un dolcissimo annuncio proprio in questi giorni: arriverà molto presto anche per lei la cicogna. Ecco di chi si tratta ed il tenero annuncio del sesso del primo figlio.

Tutto è iniziato quasi per gioco: quando aveva quasi 23 anni spedì un’e-mail alla redazione di Uomini e Donne. Poco dopo, fu effettivamente chiamata in trasmissione per corteggiare il tronista Emanuele. Non fu la scelta finale, ma la redazione del programma decise di darle una seconda possibilità diventando lei stessa tronista nella stagione successiva.

Se come corteggiatrice di Emanuele Morelli le cose non andarono bene, neanche sul trono ebbe più fortuna. Si invaghì di Diego Daddi ma un’altra tronista, Serena Einardu, glielo portò letteralmente via. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Claudia Piumetto fece un paio di comparsate, per poi diventare stabilmente una consulente vendite per la Toyota.

Uomini e Donne, per chi è arrivata la cicogna?

Claudia Piumetto, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha continuato a coltivare alcune amicizie. In particolare, si sentiva e si vedeva ancora con Eliana Michelazzo, Ramona Amodeo e Gianni Sperti. Proprio con quest’ultimo, però, la bella amicizia si è interrotta senza vere spiegazioni. In molti sospettavano che fra i due ci fosse anche del tenero.

I lockdown dovuti alla pandemia di Covid hanno forse portato anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Claudia Piumetto, a ripensare ad alcune cose nella sua vita. Per il suo trentaquattresimo compleanno, nel 2020, pubblicò una foto sui propri canali social spiegando: “Questo è stato un anno particolare. Tante cose sono accadute…. Altre no!“.

“Il colore più bello del mondo!”: l’annuncio dell’ex tronista

Poco dopo il compleanno del 2020, Claudia Piumetto ufficializzerà la sua relazione con un uomo di cui non ha mai voluto rivelare il nome o svelare il link del suo profilo sui social network. Ha spiegato solo di averlo conosciuto in un periodo particolare, dopo una serie di situazioni travagliate. Finalmente si sentiva felicemente fidanzata.

Claudia Piumetto ha dunque rivelato di aspettare il suo primo bambino. Ad inizio giugno ha rivelato che sarà una femminuccia, ma non ha ancora fatto sapere nulla riguardo al nome scelto per la primogenita. A proposito, ha commentato: “Rosa, il colore più bello del mondo! Mamma e papà ti aspettano principessa!“.

Ecco la foto che Claudia Piumetto ha condiviso per festeggiare il quinto mese di gravidanza: