Federica Panicucci, drammatico inconveniente: come sta adesso la conduttrice. Poteva finire molto peggio, il racconto spiega tutto ai fan

Sarà un mese di giugno ancora di lavoro per Federica Panicucci che ormai ha quasi esaurito i suoi impegni in tv per questa stagione. Ecco perché oggi per lei doveva essere un giorno di festa, ma ha rischiato di prendere una piega drammatica.

La conduttrice Mediaset, insieme al compagno Marco Bacini e ai due figli, era stata invitata ad un matrimonio e quindi erano partiti tutti insieme per raggiungere il luogo della cerimonia. Mentre erano in autostrada però è successo quello che ogni automobilista teme, perché si tratta di un inconveniente assolutamente imprevedibile anche se le conseguenze possono essere devastanti.

All’improvviso infatti uno degli pneumatici è letteralmente scoppiato facendo sbandare la macchina. Un incidente che la stessa Federica ha voluto raccontare con una serie di Stories anche per rassicurare in prima persona i suoi follower. E ha mostrato lo stato di degrado della gomma, per far capire che non stava scherzando.

Federica Panicucci, drammatico inconveniente: il suo racconto spiega tutto

A giudicare dal pneumatico, poteva andare molto peggio. Ma come ha spiegato la Panicucci il suo compagno non stava andando forte e quindi quando si è accorto del problema è riuscito a raggiungere un’area di servizio lì vicina. “E quindi siamo qua, col baule aperto all’ombra ad aspettare che arrivi il soccorso. Dai, potevamo essere sul ciglio dell’autostrada”.

Vestiti per la festa, con un caldo afoso e con la paura che hanno corso, sono stati attimi pesanti da sopportare. Poi però tutti si è risolto per il meglio: Federica Panicucci è stata raggiunta da un amico di famiglia che ha caricato lei e i figli in macchina per accompagnarli alla cerimonia. E Marco Bacini è arrivato più tardi, dopo aver atteso oi soccorsi e risolto il problema alla macchina.

Un sabato tutto da raccontare e per una volta il volto Mediaset si è ritrovata dalla parte di chi vive sulla sua pelle fatti di cronaca, anche se il finale è stato senza conseguenze. da lunedì prossimo sarà di nuovo in studio fino al 24 giugno, giorno della puntata finale di Mattino Cinque.