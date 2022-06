Amici, che sorpresa! Dove si potranno vedere i ballerini questa estate

Diversi ballerini di Amici saranno in giro per l’Italia per tutta l’estate. Ecco le date che li terranno impegnati a giugno e luglio ed a quali concerti dovrebbero prendere parte tutti insieme in base a quanto hanno rivelato.

Dopo la fine di Amici, gli alunni della scuola di solito sono sempre impegnati in alcuni eventi in cui possono incontrare e conoscere i loro ammiratori. Subito dopo, iniziano delle piccole tournée in giro per l’Italia, dove presentare il loro lavoro anche al di fuori del talent show. Ad esempio, Albe e Alex sono stati protagonisti due eventi di #roadtobattiti2022.

Batti Live, infatti, ritornerà molto presto per la consueta stagione estiva, ed ha organizzato alcuni eventi ad ingresso gratuito in giro per l’Italia. Dopo l’edizione primaverile che ha visto come presentatori Elenoire Casalegno e Niccolò Devitiis, è ormai tutto pronto per l’edizione estiva dell’amatissimo programma Mediaset.

Da Amici ai concerti live: l’estate dei ballerini di Amici

L’edizione estiva di Battiti Live vedrà ancora una volta al timone della trasmissione Elisabetta Gregoraci ed il direttore di Radio Norba, Alan Palmieri. I concerti verranno trasmessi in diretta su Italia 1 ed il calendario che è trapelato, per il momento, prevede cinque date: il 18 e 19 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli (Lecce), il 10 luglio a Trani.

Oltre alla curiosità per i cantanti ed i brani che saranno in scaletta, c’è sicuramente anche la voglia di scoprire chi saranno i ballerini di questa edizione. Dopo il successo riscosso nella scorsa estate, ci saranno diversi ballerini di Amici che prenderanno parte a Battiti Live. Tommaso Stanzani, ormai un veterano, verrà sicuramente riconfermato.

I nomi degli alunni del talent-show che saranno in giro per l’Italia

Tommaso Stanzani sta già svolgendo le prove per l’edizione di quest’estate di Battiti Live: insieme a lui c’è Martina Miliddi, che effettivamente dovrebbe prendere parte al programma. Guardando ai profili social dei ballerini, è possibile confermare anche altri nomi dei danzatori del talent-show che parteciperanno alla trasmissione.

Anche Cosmary Fasanelli si sta mostrando spesso in questi giorni insieme a Tommaso Stanzani, ed il motivo è proprio la sua presenza a Battiti Live. Ci sarebbero anche altri due ballerini che dovrebbero prendere parte alla trasmissione di Italia 1 promossa da Radio Norba, e dovrebbero essere proprio Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli.

Ecco uno delle numerose indiscrezioni riguardo la presenza dei ballerini di Amici al programma Battiti Live di questa estate: