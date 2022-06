La Regina Elisabetta sta male e dà forfait: l’annuncio nella notte fa tremare tutti

Paura per la Regina Elisabetta che vede rovinato il giubileo di platino a causa dell’allarme Covid: andiamo a vedere cosa succede in Regno Unito.

Un nuovo imprevisto rischia di rovinare il giubileo di platino della Regina Elisabetta. Infatti in Gran Bretagna c’è stato un nuovo aumento di casi da Covid-19, scopriamo cosa sta succedendo nel Paese di Sua Maestà.

La Regina Elisabetta era pronta a celebrare il Giubileo di Platino, con anche il meteo che era pronta a fornirle un assist facendo sfilare la parata per l’occasione all’aperto. Sua Maestà, però, nelle ultime ore ha accusato un malore. A riportare la notizia ci ha pensato l’Adnkronos che ha riportato un comunicato di Buckingham Palace. Infatti la Royal Family ha rivelato che, con grande riluttanza, la Regina non parteciperà alla messa commemorativa.

A mettere un altro bastone tra le ruote a Sua Maestà, però, ci ha pensato il Covid-19. Infatti sarebbe scoppiato un piccolo cluster che sembrerebbe pronto a mettere a repentaglio la celebrazione. Nonostante ciò la Famiglia Reale spera di festeggiare i 70 anni di Regno insieme ai suoi sudditi.

In queste ore è spuntato fuori che proprio il principe Andrea sarebbe risultato positivo al Covid-19. L’uomo, al centro di uno scandalo per abusi sessuali, così nella giornata di domani non potrà partecipare alla solenne celebrazione presso la Cattedrale di St. Paul Palace. In questi giorni il terzogenito della Regina e del Principe Filippo ha effettuato regolarmente i test in questi giorni e da quando è risultato positivo non ha più avuto contatti con la madre né con gli altri componenti della Royal Family. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Regina Elisabetta, il Principe Andrea è positivo al Covid: Giubileo a rischio

Quindi Andrea sarebbe risultato positivo al Covid-19 nelle ultime ore. Infatti il Duca di York, già escluso dal Trooping The Colour (oltre a Harry e Meghan) a causa dello scandalo Epstein, sta provando a riallacciare i rapporti con la famiglia. Un’impresa ardua visto che lo stesso Andrea deve ripulire la propria immagine dopo lo scandalo per abusi sessuali che l’ha coinvolto.

Infatti il principe è accusato di aver avuto rapporti sessuali con Virginia Giuffre in tre diverse occasioni. Quando la donna era 17enne e faceva parte del gruppo delle ragazze di Jeffrey Epstein, il finanziere che due anni fa si è suicidato nel carcere di New York dove era rinchiuso con l’accusa di aver abusato di decine di minorenni. Inoltre il figlio di Elisabetta è riuscito ad evitare il carcere solamente dopo aver trovato un accordo economico con la vittima.