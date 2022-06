Beautiful, morte di un apprezzatissimo volto: nuova sconvolgente verità

Spunta un nuovo spoiler riguardanti le nuove puntate di Beautiful. Infatti a dare le anticipazioni ci ha pensato l’attore di Finn: le sue parole.

Sono in arrivo clamorosi colpi di scena riguardanti le nuove puntate di Beautiful, che andranno in onda nelle prossime settimane. A svelarle ci ha pensato Tanner Novlan, ossia l’attore di Finn: andiamo a vedere le clamorose anticipazioni.

Sono in arrivo dei clamorosi colpi di scena a Beautiful ed a rivelarli ci hanno pensato le anticipazioni americane. Infatti secondo i rumors americani un amato personaggio morirà. Stiamo parlando di Finn, che non uscirà però completamente di scena. Dopo la notizia della sua morte, gli sceneggiatori hanno trovato un modo per farlo riapparire all’interno della serie televisiva. A svelare cosa succederà ci hanno pensato le pagine del settimanale DiPiùTv.

Infatti all’intero dell’ultimo numero è possibile leggere: “Finn non è morto. Li e Jack, riusciranno a farlo sparire e comunicheranno di averlo fatto cremare. In realtà è in coma e i suoi lo curano in segreto. Per ora non si sa altro“. Per chi non lo sapesse Li e Jack sono i genitori adottivi di Finn, entrambi medici. Mentre invece la madre naturale del dottore è la perfida Sheila Carter. La verità verrà svelata all’uomo solamente il giorno del suo matrimonio con Steffy. Questo sarà un duro colpo per tutti visti i trascorsi dell’ex moglie di Eric con quasi tutti i componenti della famiglia Forrester!

Beautiful, Finn rivela: “Il mio personaggio si sacrificherà per salvare Steffy”

In molti si sono chiesti come morirà Finn nelle prossime puntate di Beautiful. Secondo le anticipazioni riguardanti la soap opera, il dottore raggiungerà Sheila e Steffy nel retro di un ristorante sapendo che tra di loro non corre buon sangue. Il giovane è diviso tra la mamma che l’ha abbandonato ma che vorrebbe conoscere e Steffy che ama profondamente. Sarà proprio Steffy, però, ad accusare la suocera di aver deliberatamente fatto ricadere nel tunnel dell’alcool Brooke e minaccerà di rivelare la verità a tutti.

Per evitare tutto ciò, però, Sheila impugnerà una pistola e sparerà un colpo. L’attore Tanner Novlan ha quindi anticipato: “Finn si sacrificherà, farà da scudo con il proprio corpo e il proiettile destinato a Steffy lo colpirà“. A casa quindi tutti penseranno che il personaggio sia morto ed invece Finn riuscirà a sopravvivere allo sparo. Appuntamento quindi con la soap opera tutti i giorni dopo pranzo, come sempre a Canale 5, con le sorprese che sono sempre dietro l’angolo.