Piove sul bagnato per Eleonora Daniele: che batosta per la conduttrice!

Eleonora Daniele deve incassare una batosta non indifferente dai suoi telespettatori ed è costretta ad arrendersi

La conduttrice lombarda è una colonna portante della Rai, ma nell’ultimo periodo qual che certezza comincia a vacillare: l’ultimo colpo incassato non è troppo semplice da digerire per i vertici.

Eleonora Daniele deve arrendersi di fronte ai risultati arrivati questa mattina dagli ascolti. Come di consueto, anche nella giornata di ieri, mercoledì 1 giugno, la conduttrice lombarda è andata in onda con Storie Italiane nella mattinata di Rai Uno. Tuttavia, i risultati non sono stati quelli sperati ed a cui la stessa professionista Rai ha abituato i vertici.

Durante la mattinata di ieri, infatti, Eleonora Daniele con Storie Italiane ha raccolto 661.000 spettatori con il 18.4% di share nella prima parte e 673.000 spettatori con il 14.4% di share nella seconda. Nel frattempo, Mediaset con Mattino Cinque News ha raccolto 789.000 spettatori con il 20.4% nella prima parte e 812.000 spettatori con il 22.9% nella seconda parte.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 1 giugno

Rai Uno è riuscita a rifarsi nella serata di ieri, mercoledì 1 giugno, grazie alla Finalissima 2022 che ha visto l’Italia di Mancini uscire sconfitta da Wimbley contro l’Argentina. Sono stati in 6.293.000 gli spettatori pari al 33.5% di share ad aver seguito gli Azzurri nonostante la delusione per il Mondiale mancato. Rai 2 ha raccolto, invece, 957.000 spettatori pari al 5% di share con The Good Doctor e 814.000 spettatori con il 4.7% di share con The Resident. Per quel che riguarda Rai 3, Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? continua con il suo filone positivo d’ascolti raccogliendo 1.794.000 spettatori con l’11.2% di share.

Per quel che riguarda Mediaset, invece, Su Canale5 7 ore per farti innamorare ha incollato davanti al video 2.374.000 spettatori con uno share del 14.1%. Rete 4, invece, ha totalizzato 712.000 spettatori con il 5.1% di share, grazie a Controcorrente. Per finire, con Italia 1, il film Jurassik Park ha raccolto 801.000 spettatori pari al 4.8% di share.