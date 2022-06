Michelle Hunziker, con Angiolini è amore vero: l’ultimo gesto è inequivocabile

Michelle Hunziker, con Angiolini è amore vero: il gesto che chiarisce tutto. I dubbi delle ultime settimane spazzati via di colpo

Dopo il secondo matrimonio fallito, Michelle Hunziker ha deciso che il suo privato deve rimanere tale. Ma la storia con Giovanni Angiolini, sdoganata dalla stampa scandalistica tedesca, è troppo ghiotta per tutti. E così per quanta attenzione faccia, c’è sempre un paparazzo in agguato.

Erano lì ad aspettarla qualche settimana fa quando si è concessa una vacanza passionale con Giovanni Angiolini, l’affascinante medico sardo lanciato dal Grande Fratello. e c’erano ancora nei giorni scorsi quando con lui è stata a pranzo in un noto ristorante vicino a Milano, giocando praticamente in casa.

Su ‘Diva e Donna’ spuntano le immagini, con un gesto rivelatore. Perché nello stesso locale c’era anche Roberto Cenci, uno dei registi più noti di Mediaset e che spesso ha lavorato con Michelle (anche nelle tre edizioni di All Together Now su Cabale 5). Si sono salutati calorosamente e Michelle gli ha anche presentato il suo nuovo amore.

Poi ci sono anche altre immagini, come quelle in cui Giovanni imbocca la nuova compagna. Nessuno saprà mai se fossero all’oscuro di tutto oppure se si siano accorti che qualcuno li fotografava, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Michelle Hunziker, con Angiolini è amore vero: lei confessa di essere single

Al momento Giovanni Angiolini si divide tra la Sardegna, dove lavora, e Roma ma non disdegna le p

e la Sardegna, l’isola dove è nato e cresciuto, ma sempre più spesso viene avvistato a Milano, da anni casa dell’ex moglie di Eros Ramazzotti. Il 41enne – 4 meno di Michelle – è pronto a trasferirsi per amore della Hunziker? Non è escluso che la liaison possa fare passi decisivi nei prossimi mesi…

Nella recente intervista rilasciata a Verissimo Michelle Hunziker non ha nascosto di aver sofferto molto per la separazione da Tomaso Trussardi ma di non aver smesso di credere nell’amore, tanto da non avere alcuna paura di vivere un nuovo legame.v

Nella rubrica dedicata alla cronaca rosa dal settimanale in edicola questa settimana si racconta del futuro lavorativo di Michelle Hunziker, ma non solo. “Alle persone più vicine si dichiara single (nonostante i frequenti avvistamenti con il medico Giovani Angiolini)” si legge nel magazine che accenna così al gossip che da tempo la rende ormai protagonista. e registrazioni inizieranno in autunno per poi andare in onda all’inizio del 2023.

Dalle ultime immagini che l’hanno mostrata sorridente accanto al suo Giovanni è difficile pensare che i due possano essere in crisi, ma chissà: la circostanza che, fino ad ora, entrambi abbiano voluto tacere rispetto al loro legame rende tutto possibile e impossibile allo stesso tempo. E, a proposito di impossibile, sembra anche che il suo Michelle Impossible andrà in onda con una nuova stagione di più puntate: l