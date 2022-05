Anticipazioni La Fortuna: finale scoppiettante, si ribalterà tutto

Le anticipazioni della puntata finale di questa sera de La Fortuna, il film tv di origine spagnola che va in onda su Rai Uno

Negli ultimi anni la televisione italiana ha acquistato i diritti di riproduzione di moltissimi prodotti spagnoli. Non solo la celebre e amata serie La Casa di Carta, ma anche altri progetti che hanno appassionato il pubblico nostrano.

Uno di questi sta andando in onda in settimana su Rai Uno in prima serata. Si tratta de La Fortuna, una mini-serie o film tv prodotto in Spagna. Ma che allo stesso tempo vede un cast internazionale, per la presenza di attori statunitensi come Stanley Tucci o Clarke Peters.

Ieri è andata in onda in prima visione la prima puntata. L’intreccio de La Fortuna parla di un incredibile ritrovamento negli abissi: un antico galeone pieno di rarissime monete d’oro che valgono una fortuna. Tale scoperta porterà ad un contenzioso tra la Spagna, che chiede la proprietà delle monete perché ritrovate su suolo iberico, e Stati Uniti.

Il terribile imprenditore Franck Wild (interpretato da Tucci) metterà in moto il suo potere e le sue conoscenze per impossessarsi dell’oro, ma si scontrerà con la resistenza del governo spagnolo e del giovane diplomatico Alex Ventura (Alvaro Mel).

Cosa accadrà nell’ultima puntata: il processo per le monete e la contro-mossa di Wild

Coloro che si sono appassionati già alla prima puntata de La Fortuna non leggano oltre: rischio spoiler in queste anticipazioni della seconda ed ultima puntata di questa mini-serie, già vista in USA, Spagna, Canada e America Latina.

Nell’episodio conclusivo di questa sera andrà in scena il processo per stabilire la reale proprietà del tesoro trovato nei fondali spagnoli. Jonas Pierce, l’avvocato scelto dal governo spagnolo per contrastare Franck Wild, farà un ottimo lavoro vincendo apparentemente la causa. Ma sarà solo l’inizio di vari colpi di scena.

Wild, interpretato dal sempre ottimo Stanley Tucci, proveràa ribaltare il tutto con l’intento di appropriarsi del tesoro trovato, nonostante la sentenza. L’uomo farà una serie di mosse disperate coinvolgendo anche l’opinione pubblica ed il Congresso americano.

Scoppiettante ed intrigante anche l’evoluzione del rapporto tra il giovane Alex e l’impiegata statale Lucia. Dopo averla consolata da amico, il giovane diplomatico sembrerà provare qualcosa in più per la donna. Insomma, un finale scoppiettante per La Fortuna, in onda oggi su Rai Uno alle ore 21,35.