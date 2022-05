Alessia Marcuzzi è la nuova conduttrice: la Rai le affida un clamoroso programma

Finalmente Alessia Marcuzzi torna in TV dopo un anno sabbatico a prendersi cura di sé stessa: per lei pronta la conduzione in Rai

Un anno di stop dopo l’addio a Mediaset e la Rai che l’ha corteggiata fino alla fine, adesso c’è l’ufficialità del suo ritorno in TV. I fan ora sono in trepidante attesa di rivederla sul piccolo schermo.

Una lunga lettera commovente annunciava l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset che ha lasciato qualche malcontento qui e lì, sia da parte della rete del Biscione che dai suoi fan che si sono trovati per un anno intero a seguire le sue avventure sui social e mai in TV. Dopo essere tornata grazie a Mara Venier in Domenica In, la conduttrice romana ha avuto una proposta allettante da parte della Rai da non poter rifiutare.

Sul suo approdo in Rai, Stefano Coletta è stato molto vago, ma del loro incontro emergono dettagli molto interessanti. In particolare, il direttore ha ammesso: “Alessia Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando per conoscerci e intorno a un’idea. Per ora si tratta di confronti”.

Alessia Marcuzzi di nuovo conduttrice in Rai: cosa l’aspetta

Un anno senza Alessia Marcuzzi in giro per la TV si è fatto sentire, adesso che Stefano Coletta ha svelato degli incontri fitti con la conduttrice -precedentemente chiacchierati da Dagospia- ci pensa Giuseppe Candela a Il Fatto Quotidiano a fornire qualche dettaglio in più: sembrerebbe, infatti, che il direttore Rai le abbia proposto cinque o sei puntate di un nuovo show in prime time prodotto da Endemol che presumibilmente vedremo a partire da novembre.

Senza freni, Giuseppe Candela ha svelato anche che il nome almeno provvisorio del programma che le sarà affidato è Boomerissimo, uno show misto a reality che metterà a confronto diverse generazioni (boomer è, infatti, un anglicismo usato dalle nuove generazioni per indicare tutti coloro dai 50 anni in su, ndr). In attesa di capire quale sarà la chiave del programma è già una lieta notizia per i fan della conduttrice sapere che sarà nuovamente in TV dopo un bel po’ di stop.