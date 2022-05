Bomba GF Vip 7: anche lui nella casa, come la prenderà Belen?

C’è un’indiscrezione pazzesca che vedrebbe gli autori del GF Vip 7 in trattativa con una persona molto vicina a Belen. Come prenderà la soubrette questa notizia? Ecco tutti i dettagli di questo incredibile retroscena.

Da diversi giorni hanno cominciato a circolare i primi nomi dei concorrenti del prossimo GF Vip 7. Gli autori della trasmissione sono già al lavoro e stanno facendo i primissimi provini. Dal momento che il programma, secondo la volontà di Alfonso Signorini, dovrebbe iniziare a metà settembre, per avere i primi nomi definitivi bisognerà aspettare luglio.

L’esperta di gossip Deianira Marzano, però, è certa che il pornoattore Max Felicitas sia già molto avanti nelle contrattazioni per diventare un inquilino del GF Vip 7. Il tabloid Dagospia, negli scorsi giorni, aveva anche riportato l’appello di Tony Aglianò. L’ex ballerino di Amici aveva fatto un provino lo scorso anno, ed ha chiesto un’altra possibilità.

Non solo Max Felicitas o Asia Gianese: il nuovo nome

Da quanto è trapelato sin dalla fine del GF Vip 6, per la prossima edizione Alfonso Signorini cercherà di puntare soprattutto sulla qualità. Dalle prime notizie che emergono, infatti, sembrerebbe che la redazione stia andando alla ricerca di personaggi del mondi dello spettacolo, anche giovani, che siano molto popolari ed abbiano una storia da raccontare.

È questo il caso di Max Felicitas, che grazie a Rocco Siffredi si è ritagliato un posto di rilievo nell’industria del porno. Allo stesso tempo, però, se si conosce il personaggio si sa molto poco della persona. C’è anche un altro nome su cui Mediaset starebbe puntando per il GF Vip 7: si tratta dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

GF Vip 7, come reagirà Belen all’ingresso di Antonino nella casa?

Alfonso Signorini vorrebbe far entrare nella casa del GF Vip 7 Antonino Spinalbese, con cui Belen ha avuto la seconda figlia Luna Marì. Di lui si sa davvero poco: prima di fidanzarsi con la nota soubrette lavorava come barbiere. Poi è diventato influencer, e sta provando a lanciare anche la carriera da fotografo.

Antonino Spinalbese avrebbe di sicuro moltissimo da raccontare nella casa del GF Vip 7: non solo riguardo a come sia finita la sua relazione con Belen, ma anche riguardo alla malattia a cui ha accennato di recente. Secondo il settimanale Chi, inoltre, Antonino avrebbe una nuova fidanzata dalla bellezza “esotica” proprio come Belen.

Ecco la notizia lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram: