Stop a Verissimo, scelto il sostituto: cosa andrà in onda quest’estate

Silvia Toffanin con Verissimo quest’anno ha staccato un doppio ticket settimanale nel weekend, ma è arrivato anche il momento della pausa estiva

Il talk show di Silvia Toffanin è stato molto amato dal pubblico di Canale 5 che si è sentito a casa nel salotto pomeridiano con un doppio appuntamento di sabato e domenica che, però, presto andrà in vacanza.

Tantissimi ospiti di ogni genere, dal Grande Fratello VIP ad Amici di Maria De Filippi, passando per personaggi che nulla hanno a che fare col mondo Mediaset, Silvia Toffanin con Verissimo ha impegnato i pomeriggi dei telespettatori italiani con un doppio appuntamento, quest’anno, molto apprezzato da casa. La rete del Biscione ha fatto un vero e proprio esperimento che è risultato vincente, proponendo la conduttrice sabato e domenica, anziché con un’unica programmazione.

Nonostante sembri sempre sorridente ed invincibile, anche Silvia Toffanin va in vacanza e si concede un periodo di pausa dalla TV, che quest’anno partirà da sabato 4 giugno con Mediaset costretta a rimpiazzare la sua assenza e cercare di tamponare quanto più possibile la mancanza della conduttrice su Canale 5 in quella fascia oraria del palinsesto.

Silvia Toffanin a Verissimo, cosa trasmetterà Canale 5 quest’estate

Qual è il miglior modo per sostituire Silvia Toffanin se non con la conduttrice stessa? Almeno per tutto il mese di giugno, Canale 5 ha scelto di mandare in onda il meglio delle interviste di Verissimo, di settimana in settimana, fino al mese di luglio che non è ancora noto da cosa sarà ricoperto. Silvia Toffanin dovrebbe tornare in onda intorno alla fine di settembre, con l’avvenire della nuova edizione del Grande Fratello VIP che le darà indubbiamente altro materiale da trattare, ma per il momento ferie e tanto amore in famiglia.

Nel frattempo, però, la Toffanin sta ampliando i suoi orizzonti. Appurato che in amore va a gonfie vele, la conduttrice ha voluto spalancare le porte anche ad altre occasioni e quest’anno, per la prima volta, è stata anche al di là del bancone di Striscia La Notizia come conduttrice, ma soprattutto ha fatto irruzione nel programma di Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5.