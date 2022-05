Attenzione! WhatsApp, non rispondete a questo messaggio: può rubarvi il profilo

Occhio all’ultimo tentativo di truffa che può stravolgere il vostro profilo Whatsapp e rubare tutti i contatti e le chat presenti sul cellulare

Le chat e la messaggistica di Whatsapp è utilizzata in tutto il mondo, tanto da sostituire spesso la pratica degli SMS. La vittoria di questa app sta tutta nei costi azzerati (urge però una connessione internet) e nell’istantaneo invio di messaggi e contenuti.

Non mancano però le insidie anche nel mondo di Whatsapp. Infatti è in arrivo un tentativo di truffa internazionale che riguarda proprio i profili di questa applicazione. Molti di noi hanno contenuti, file, immagini e video privati ed importanti nelle chat e dei backup di Whatsapp: ora però sono tutti a rischio.

Sta circolando un messaggio che potrebbe addirittura strapparvi da sotto il naso il profilo privato dell’app di messaggistica istantanea, rendendolo di dominio pubblico e facendo incetta di dati personali e sensibili.

Una truffa inusuale e ben organizzata: il messaggio da evitare a tutti i costi

La truffa è stata denunciata dal fondatore della società di cybersicurezza CloudSek, ovvero Rahul Sasi. L’uomo ha spiegato che una serie di malintenzionati sta sfruttando una metodo alquanto semplice ma ben oliato per rubare gli account Whatsapp di molti utenti. L’allarme è stato dato inizialmente per gli utenti indiani, tuttavia, la truffa funziona e può essere applicata in tutto il mondo.

Occhio dunque all’invio di un particolare SMS, il quale spinge a chiamare una numero di telefono specifico, preceduto da un codice. Chiamando tale numero, il truffatore nel giro di pochi minuti potrà impossessarsi del vostro account Whatsapp. In che modo? Tramite lo strano codice che precede il numero. Cioè un codice comune che comunica all’operatore della vittima di inoltrare tutte le chiamate e gli SMS al numero del cybercriminale.

Il truffatore invia a Whatsapp la richiesta di cambio numero per l’account e il servizio invierà il codice a 6 cifre da inserire per confermare la procedura. Tale codice però non arriverà mai sul telefono della vittima, bensì inoltrato a quello degli aguzzini.

L’indizio per evitare tale messaggio truffaldino riguarda il codice: se doveste ricevere una comunicazione che vi incita a chiamare un numero con il codice **21*(numero di telefono a cui si inoltrano), non fatelo per nessun motivo!