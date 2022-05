Ex naufraga de L’Isola dei Famosi vittima di una truffa: perde 5 mila euro. La notizia è stata diffusa da lei stessa sul proprio profilo Instagram

Come avvenuto anche a Francesco Chiofalo, Elena Morali ha fatto la triste scoperta in queste ore. Vacanze rovinate per la futura moglie di Luigi Mario Favoloso, che si trova a Sharm el Sheik.

Non un momento particolarmente bello quello vissuto nelle ultime ore da Elena Morali, ex concorrente de l’Isola dei Famosi e protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. La ragazza, in vacanza con il compagno e futuro sposo, Luigi Mario Favoloso, è stata derubata della considerevole cifra di 5.000 euro, attraverso una truffa. I due si trovano a Sharm el Sheik, in Egitto, e si sono subito resi conto che qualcosa non andava. Elena, che ha un conto corrente in comune con la sorella Chiara, ha visto sparire da un momento all’altro la ragguardevole cifra. Proprio quest’ultima ha avvisato l’influencer che i soldi erano stati rubati.

Chiara Morali ha ricevuto infatti un messaggio dalla banca online dove possiede questo conto co-intestato. Pensando si trattasse di un normale avviso dell’istituto ha fornito tutte le credenziali di accesso, in modo un po’ ingenuo. Purtroppo però si trattava di hacker in cerca di vittime per la propria rete. Con il passare dei minuti i soldi si sono volatilizzati dal conto, con transazioni continue in diversi negozi di Napoli da cento, centocinquanta, fino a quattrocento euro.

Isola dei Famosi, l’ex naufraga Elena Morali vittima di una truffa telematica: rubati 5mila euro

Come sottolineato da Elena su Instagram: “Molto probabilmente i negozianti erano d’accordo con il ladro visto che nessun commerciante permette di spendere cifre diverse nella stessa attività in poco tempo”.

La Morali, infastidita dalla vicenda, ha postato i nomi delle attività dove sono stati spesi i suoi soldi mentre non ha ricevuto alcuna assistenza dalla sua banca.

Purtroppo in una truffa del genere è caduto anche Francesco Chiofalo, proprio di recente. Anche lui, fresco protagonista de La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso, si è ritrovato con il conto svuotato di ben 10mila euro. Lo schema attuato dai truffatori è stato sempre lo stesso: chiamata da un numero di telefono della banca (già utilizzato in precedenza) e richiesta di dati per risolvere un presunto problema. A differenza della Morali, in questo caso i soldi non sono stati spesi in Italia, ma un bonifico ha raggiunto direttamente la Thailandia.