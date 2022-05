Eleonora Daniele come Mara Venier: “Sappiamo cos’è il dolore”

Eleonora Daniele ha raccontato per la prima volta alcuni avvenimenti che l’hanno profondamente segnata e che le hanno insegnato cos’è il dolore. Ha poi voluto anche parlare della sua amicizia nei confronti di Mara Venier.

Tutti sanno del fratello di Eleonora Daniele, affetto da autismo. Soprattutto dopo la sua morte, la conduttrice Rai ha voluto raccontare e condividere la sua storia, cercando di essere di supporto alle famiglie che hanno attraversato le sue stesse problematiche con la sanità pubblica e, soprattutto i pregiudizi riguardo alcune malattie.

Eleonora Daniele ha anche voluto scrivere un libro edito da Mondadori, Quando ti guardo negli occhi. In una recente intervista a TeleSette, la conduttrice si è aperta a parlare soprattutto del suo passato, rivelando alcuni dettagli che non aveva mai raccontato prima. Innanzitutto, la conduttrice di Storie italiane ha voluto condividere un suo grande sogno.

Eleonora Daniele e Mara Venier, cosa le accomuna

Eleonora Daniele ha spiegato che, da sempre, ha avuto il grande desiderio di poter diventare mamma. Ci è riuscita solo dopo i quaranta anni, ma è un traguardo di cui va molto fiera. Cerca inoltre di conservare il più possibile quel suo lato genuino e puro tipico dei bambini, nonostante tutte le esperienze che ha avuto nella vita.

Eleonora Daniele ha infatti voluto spiegare di aver dovuto affrontare diversi ostacoli: “So cos’è il dolore, purtroppo ho avuto un’adolescenza in cui ho vissuto momenti difficili“. Ha poi voluto parlare di una persona a cui ha rivelato di volere molto bene e che, come lei, ha attraversato diversi problemi nel corso della sua vita.

La grande amicizia con Mara Venier: cosa apprezza di lei

Eleonora Daniele ha spiegato di avere un’enorme stima per Mara Venier, che giudica una persona dalla grandissima umanità e professionalità. A conferma del grande legame, per il battesimo della sua prima figlia Carlotta, la conduttrice di Storie italiane ha voluto come madrina proprio la conduttrice di Domenica In.

Eleonora Daniele ha rivelato anche di essere molto fiera anche della sua carriera professionale. Tutto iniziò dalla sua presenza nel reality show Il Grande Fratello nel 2001. La presentatrice ha anche aggiunto che alcune storie che racconta la colpiscono molto da vicino, e che spesso fa fatica a lasciarsi alle spalle alcune notizie di cronaca.

Ecco il libro di Eleonora Daniele: