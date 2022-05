Netflix, l’attesa è finita: a giugno torna una delle serie migliori di sempre. E’ finalmente pronta la nuova stagione di un cult del genere

Tutti gli amanti dei Peaky Blinders possono tirare un sospiro di sollievo. Sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo le nuove puntate saranno disponibili dal prossimo 10 giugno.

Come sempre quando si avvicina l’estate arrivano sempre delle interessantissime novità per quanto concerne Netflix. La piattaforma streaming americana ha deciso di regalare ai propri utenti un giugno davvero sensazionale, con grandissimi ritorni e qualche new entry attesissima. Su tutte, vista l’attesa interminabile (3 anni) impossibile non citare Stranger Things e la sua quarta stagione. Winona Ryder e gli altri interpreti del cast saranno visibili dal 27 maggio (con la prima tranche di episodi, mentre la seconda uscirà il 1 luglio). Le recensioni parlano di un ottimo lavoro da parte dei fratelli Duffer e tutti non vedono l’ora di confermarlo.

Un altro grande ritorno è quello di Peaky Blinders, giunto alla sesta stagione. Tra le new entry citiamo invece uno spin-off (pur se realizzato da altri sceneggiatori) de La Casa Di Carta. Sarà uno speciale ispirato al format spagnolo ma ambientato in Corea!

Netflix, l’attesa è finita: dal 10 giugno la sesta stagione di Peaky Blinders

Come detto l’attesa per tutti gli amanti della banda dei Peaky Blinders è ormai giunta quasi al termine. Dal 10 giugno sbarca su Netflix la sesta stagione del prodotto creato da Steven Knight. Al centro della scena ritroveremo Cillian Murphy, Sam Claflin, Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Natasha O’Keeffe e Sophie Rundle, nei loro rispettivi ruoli.

Come lasciato intendere dal finale della quinta annata, la famiglia Shelby è chiamata a calarsi nello scontro finale e vedremo come riuscirà a cavarsela. Come sempre non mancheranno intrighi, diversi colpi di scena e una costante azione, che hanno reso questa serie così amata tra gli utenti di tutto il mondo. Nel quartier generale Netflix si attendono ascolti da record per questo nuovo capitolo della storia ambientata nei bassifondi di Birmingham, all’inizio del secolo scorso. Tra criminalità e giochi di potere Tommy e Arthur Shelby sanno sempre come cavarsela. Ci riusciranno anche questa volta?