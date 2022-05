Leggenda del rock muore all’improvviso, era famoso in tutto il mondo. Improvvisamente il mondo della musica si scopre più povero

Improvisa e inattesa, come solo i luitti sanno essere, è arrivata la notizia che ha scosso il mondo della musica mondiale. A soli 60 anni, per cause che non sono state ancora comunicate, è scomparso Andrew Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode.

Sono stati proprio Martin Gore e Dave Gahan, che con lui avevano cominciato un percorso lungo 42 anni nel mondo della musica mondiale, a dare il triste annuncio. “Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy ‘Fletch’ Fletcher. Aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e di rispettare la privacy in questo momento difficile”.

I Depeche Mode non sono stati solo un simbolo della synth pop britannica, partita agli inizi degli anni ’80 e arrivata fino ai nostro giorni. Ma una vera icona, per come hanno saputo resistere nel tempo e riciclarsi senza mai però perdere di vista la loro missione e anche la loro purezza.

Inizialmente, anche se con un nome diverso, con loro c’era anche Vince Clarke che poi nel 1981 aveva fondato gli Yazoo insieme ad Alison Moyet e qualche anno dopo gli Erasure. Alla fine degli ani ’70 la scena inglese era dominata dal movimento punk, ma c’erano già i primi sentori della rivoluzione elettronica che sarebbe arrivata da lì a poco. E i Depeche Mode ne sono stati precursori.

Fletcher frequentava gli stressi locali di Martin Gore, che è diventato fin da subito anche il compositore della band. Erano ventenni quando hanno cominciato ad avere successo, e insieme sono arrivati fino ad oggi, con la voce inconfondibile di Dave Gahan a rappresentarli,. Insieme hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e fatto tour in tutto il mondo e per questo il resto del gruppo è devastato dal lutto.