Gemma Galgani scrive a Charlene di Monaco: il messaggio spopola sul web e commuove tutti

Cos’hanno in comune Gemma Galgani e Charlene di Monaco? All’apparenza nulla, ma la dama scrive alla principessa e commuove tutti

Un’accoppiata di nomi molto strana quella della principessa e la dama che diventano protagoniste di un bel momento che ha fatto commuovere tutti. Il messaggio della dama ha fatto subito il giro del web.

Charlene di Monaco ha vissuto momenti ricchi di ansia e pressioni negli ultimi mesi, dal viaggio in Africa alla conseguente infezione e poi tutta la terapia che ne è derivata. Inevitabilmente il suo stato fisico si è riversato anche sull’armonia in famiglia e sulla visione che il Principato di Monaco ha di lei portando qualche screzio che è subito finito in copertina.

Dopo rumors di discussioni con Alberto di Monaco, la volontà di lasciare il Principato e vivere in un posto tranquillo, Charlene è tornata a gamba tesa sui social con una meravigliosa foto insieme a sua figlia che, sicuramente, avrà sofferto la mancanza di sua madre lontano da casa per un bel periodo.

Charlene di Monaco e Gemma Galgani: il messaggio che ha commosso il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Nelle ultime ore la Principessa Charlene ha condiviso uno scatto sui social che la ritrae insieme a sua figlia Gabriella. Entrambe indossano due gran bei vestiti da sera in occasione della Montecarlo Fashion Week, un evento di gala cui hanno preso parte insieme in una serata all’insegna del rapporto mamma-figlia. È la prima volta per la piccola Gabriella che si trova ad un evento del genere e Charlene ha commentato la loro apparizione sui social: “Ho adorato ogni momento mentre preparavo la mia principessa per il suo primo evento ufficiale. Non vediamo l’ora di passare una fantastica serata ai Fashion Awards”.

La foto ha raccolto da subito un sacco di consensi, like e commenti su Instagram, tra cui non è passato inosservato quello della dama di Uomini e Donne. Gemma Galgani, infatti, ha scritto una frase molto profonda: “L’abbraccio di una mamma regna sovrano, anche senza una corona in testa”.