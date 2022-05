Marracash e Elodie stupiscono i fan: “Stiamo insieme? La gente non capisce”

La rivelazione sulla coppia tanto amata Marracash ed Elodie, i due cantautori che sono al centro delle vicende di gossip da tempo

Sono probabilmente la giovane coppia della musica italiana più apprezzata del momento. Da una parte il rapper Marracash e dall’altra la splendida cantautrice Elodie Di Patrizi.

Due eccellenti artisti, due anime particolari e forti, due splendidi personaggi che hanno spesso alimentato il gossip italiano. La coppia infatti si è frequentata assiduamente, con tanto di relazione stabile, dal 2019 al 2021.

Poi la possibile frattura tra i due, che sarebbero però rimasti ottimi amici. Ma di recente si è vociferato di un riavvicinamento, sia per motivi artistici che privati. Marracash ed Elodie hanno un legame molto stretto, che parecchi fan non hanno ancora capito del tutto.

Marracash si racconta: “Il rapporto con Elodie esiste ancora, ma…”

A cercare di spiegarlo, senza però entrare troppo nei dettagli, c’ha pensato lo stesso Marracash, alias Fabio Bartolo Rizzo. Il rapper 43enne originario di Nicosia in Sicilia, ha risposto alle domande del Corriere della Sera.

“Marra“, come lo chiamano i fan, prima di tutto ha presentato l’uscita del videoclip ufficiale del suo brano Dubbi. Poi ha voluto commentare il rapporto con Elodie, donna molto importante nella sua vita a 360 gradi.

“Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”

Difficile interpretare le parole di Marracash. Fatto sta che la loro sembra essere una relazione non convenzionale. Il rapper e la cantante romana non appaiono una coppia classica, tutta casa e chiesa, bensì hanno una relazione che spazia dal sentimento all’amicizia, sfociando anche nelle collaborazioni artistiche.

Non a caso Elodie compare nella foto di famiglia in copertina dell’ultimo album di Marracash, ovvero Noi, Loro, gli altri. Possibile però che nel frattempo i due si stiano intrattenendo in ulteriori relazioni sentimentali e fisiche con altre persone.

Elodie, in tal senso, è stata spesso paparazzata assieme al modello Davide Rossi, pur ammettendo di considerare Marracash come uno di famiglia. Vero, è difficile capire e interpretare la loro relazione, ma di certo il sentimento tra i due cantautori non si è affatto estinto.