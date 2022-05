Ufficiale: Soleil Sorge nuova concorrente: sarà la svolta dello show?

Nuova avventura per Soleil Sorge, protagonista dell’ultima edizione del GF Vip, ora pronta a sbarcare nello show targato Mediaset

Se c’è una concorrente del GF Vip 6 che ha fatto discutere più di tutti, questa è sicuramente Soleil Sorge. La bellissima showgirl ed influencer dal carattere per nulla timido o nascosto, protagonista assoluta del reality Mediaset.

Soleil ha fatto parlare di sé per la forte liaison con Alex Belli all’interno della casa negli scorsi mesi. Ma anche per le tante discussioni avute con gli altri concorrenti, sia maschi che femmine. Ciò ha reso nota al pubblica una personalità spiccata e molto forte.

Impossibile per Mediaset dunque rinunciare ad una come Soleil, che piace al pubblico maschile per una questione decisamente estetica, ma anche a tutte le telespettatrici donne che la considerano un modello di atteggiamento e di ironia.

Per questo motivo, dopo il ruolo di opinionista ne La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso, Soleil è pronta a sbarcare in un altro show di Canale 5, stavolta già ben avviato.

Soleil sbarca di nuovo in Honduras: le ultime news

La novità è clamorosa: Soleil Sorge sarà una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2022. Il reality show condotto da Ilary Blasi ha bisogno di volti nuovi ed ingressi a sorpresa per via dell’allungamento del programma di un altro mese.

Soleil, secondo le indiscrezioni del giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, aveva inizialmente rifiutato un ritorno in Honduras. Però la produzione dell’Isola ha insistito con la influencer italo-americana, trovando finalmente la sua disponibilità.

Sull’isola servono rinforzi. Infatti nella puntata di lunedì ben 4 naufraghi hanno deciso di cogliere la palla al balzo, su proposta di Ilary, e lasciare il programma. Guendalina Tavassi, Licia Nunez, Alessandro Iannoni e Blind hanno detto addio all’Honduras e hanno preferito abbandonare per le lunghe tempistiche.

Per rimpolpare il cast e dare una svolta al reality, la produzione chiama dunque una peperina come Soleil in soccorso. Probabile che già dalla puntata di giovedì l’ex gieffina possa sbarcare a Cayo Cochinos.

Per Soleil Sorge si tratta della seconda partecipazione all’Isola dei Famosi. Fece infatti parte della spedizione del 2019, edizione condotta da Alessia Marcuzzi. In quell’occasione si intrattenne in una relazione con Jeremias Rodriguez, anche lui tornato quest’anno sull’isola ma già tornato in Italia.