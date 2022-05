È festa grande per Milano, sponda rossonera. I tifosi del Milan hanno invaso piazza Duomo dopo che la squadra di Pioli ha vinto lo scudetto all’ultima giornata, vincendo 3 a 0 sul Sassuolo a Reggio Emilia. Nessun sorpasso all’ultimo minuto da parte dei “cugini” dell’Inter: Ibrahimovic e compagni hanno rispettato i pronostici e hanno portato a casa il 19esimo scudetto, raggiungendo così proprio l’Inter per numero di campionati vinti. Ora, per entrambe le compagini di Milano, ne manca solo uno per ottenere la seconda stella da cucire sulla maglia.

Una festa che mancava da 11 anni in casa Milan, dall’ultimo scudetto vinto quando in panchina c’era mister Allegri, ora allenatore della Juventus. I giocatori rossoneri sono arrivati in piazza Duomo a bordo del bus scoperto con la scritta “Champions” sulla fiancata. La festa è andata avanti per ore, con i tifosi che scandivano cori e accendevano fumogeni. Intorno alle ore 23 i calciatori sono anche scesi tra la folla, portati in trionfo dai tifosi. In piazza – affacciato a una terrazza – c’era anche Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan, che da sempre si definisce suo primo tifoso.

Ibra e Giroud sono stati l’anima della festa: scatenati a bordo del bus, assieme a mister Pioli che per l’occasione si è concesso anche un sigaro in segno di festeggiamento. Dopodiché, seduto sul tettuccio del bus, ha sventolato vigorosamente una grande bandiera rossonera all’indirizzo dei tifosi. I festeggiamenti sono andati avanti per tutta la notte, anche ben dopo che il bus con i giocatori a bordo aveva fatto ritorno in Casa Milan.