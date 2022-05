Michelle Hunziker, la pausa non è bastata: un’altra mazzata in arrivo. La scelta della showgirl questa volta non sta pagando

Che cosa hanno in comune Ezio Greggio e Piero Chiambretti, Gerry Scotti e Virginia Raffaele, Maria De Filippi e Christian De Sica? Tutti prima o poi hanno condotto Striscia la Notizia. E tutti prima o poi hanno fatto coppia con Michelle Hunziker.

Il rapporto tra la showgirl italo-svizzera e il tg satirico di Canale 5 è lungo ma anche datato, perché la sua prima volta erta stata nel settembre 2004. Ecco perché è arrivata al suo diciottesimo anno insieme ad Antonio Ricci e al sto staff, ecco perché per lei è sempre un piacere ma per il pubblico forse un po’ meno.

Michelle dopo aver saltato alcune puntate per la positività al Covid è tornata in grandissima forma, la stessa che però non ha il programma. Lo dimostrano i dati degli ascolti tv fatti registrare lunedì 23 maggio. Nell’Acces Prime Time ancora una volta ha trionfato Amadeus su Rai1 con Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.659.000 spettatori e il 23.5%. Su Canale 5 invece Striscia la Notizia ha registrato una media di 3.363.000 spettatori con uno share del 16.9%. Bene al solito Un Posto al Sole con 1.420.000 spettatori (7.2%).

Michelle Hunziker, la pausa non è bastata: bene l’Isola, male Bonolis

Come sono andate le altre sfide della giornata? In prima serata, su Rai1 la seconda e ultima puntata della fiction Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa è stata vista da 3.285.000 spettatori, per il 18.3%. Su Canale 5 invece L’Isola dei Famosi 2022 ha totalizzato 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share. Male su Rai2 Made in Sud con 817.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre su Rai3 Report ha totalizzato 1.462.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%

E ancora, nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha messo insieme 3.763.000 spettatori (27.2%) e su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! è stata vista da 2.768.000 spettatori (20.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha messo insieme 724.000 persone (pari al 4.2%).

Infine nel Daytime Mezzogiorno su Rai1 Storie Italiane ha registrato 795.000 spettatori con il 13.3% e poi E’ Sempre Mezzogiorno 1.756.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 invece Forum 1.514.000 telespettatori con il 21.4%.