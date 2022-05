Anticipazioni Una Vita, tragica morte ad Acacias: Genoveva la scampa di nuovo

I telespettatori di Una Vita assisteranno all’ennesima uscita di scena in poco tempo dalla soap opera: una morte inaspettata sconvolgerà tutti

Genoveva ancora una volta la passerà liscia, ma qualcuno ci rimetterà le penne al posto suo ed i telespettatori della soap opera spagnola dovranno far fronte all’ennesimo addio di quest’anno ad Acacias.

La dark lady di Una Vita la passerà liscia ancora una volta, ma prima bisogna fare un passo indietro. Genoveva decide che deve far fuori per sempre Marcos e costringe Natalia a farlo, ma è Felipe a trovare il cadavere e ad essere arrestato con l’accusa di essere stato l’assassino. La Quesada è innamorata dell’Alvarez-Hermoso e non può permettere che sia lui a scontare la pena al posto suo, pertanto decide di costituirsi.

Tuttavia, Natalia non sa di essere finita in una trappola velenosissima della dark lady di Acacias. Nel frattempo, però, Felipe viene scarcerato e sa di dover fare i conti con la Salmeron la quale ha un altro personaggio contro, Aurelio il fratello di Natalia esige delle spiegazioni dalla dark lady.

Anticipazioni Una Vita, Natalia viene uccisa in carcere: shock ad Acacias

Natalia finisce in carcere dopo aver confessato di essere stata lei ad uccidere Marcos ed è proprio in cella che comincia il suo peggior incubo. I telespettatori di Una Vita, infatti, saluteranno il suo personaggio nel momento in cui Natalia viene uccisa da una donna misteriosa. Ad aver ordinato l’assassinio della sorella di Aurelio è, ovviamente, la dark lady che spietata le ha fatto prima fare il lavoro sporco e poi se n’è liberata per paura che potesse svelare chi fosse realmente il mandante dell’omicidio di Marcos.

Ancora una volta la Salmeron colpisce e la scampa, come dall’inizio della soap opera spagnola. Proprio in Spagna, intanto, Una Vita è quasi giunto al termine della sua programmazione. Presto anche in Italia si avrà una data sulla fine della programmazione perché la produzione ha deciso di non continuare con le stagioni, nonostante la soap opera abbia riscosso immenso successo sia nel paese d’origine che in Italia.