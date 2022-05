Royal Family, il principe William protagonista di una clamorosa iniziativa: è tutto vero! Il duca di Cambridge è prossimo a festeggiare i suoi 40 anni

Il 21 giugno è il compleanno del primogenito di Carlo e Diana. Per l’occasione verrà lanciata una nuova moneta da 5 sterline che ne raffigura il volto.

Momento ricco di ricorrenze in Gran Bretagna. Come annunciato più volte giugno sarà il mese della celebrazione ufficiale del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ma non sarà l’unico evento di grande importanza. Il giorno 21 del prossimo mese, infatti, sarà anche il compleanno del principe William, che compirà esattamente 40 anni. Il marito di Kate Middleton, classe ’82, è il primo erede al trono dopo Carlo e in u futuro non troppo lontano diventerà Re. Nel frattempo i cittadini britannici lo ritroveranno stampato su una moneta da 5 sterline. Si perchè per la ricorrenza della sua nascita è stato deciso di lanciare un nuovo conio.

Il produttore ufficiale di monete del Regno Unito, la Royal Mint, ha svelato la moneta con un certo anticipo rispetto al compleanno del mese prossimo. Il pezzo riporta l’immagine del duca immortalato durante una festa di compleanno della Regina Elisabetta, presso la residenza dell’ambasciatore britannico ad Amman, in Giordania.

Royal Family, il principe William comparirà su una moneta da 5 sterline: la ricorrenza

È stato realizzato dall’incisore Thomas T. Docherty e mostra il duca che guarda in alto a destra della moneta. Il numero 40 è alla sinistra del volto di William, mentre è presente in alto anche la cifra reale “W” (Windsor).

Sull’altro lato della moneta ci sarà l’immagine di Elisabetta II, incisa da Jody Clark. Il bordo del conio speciale vedrà un’iscrizione testuale che recita: “HRH The Duke of Cambridge”. Verrà prodotta anche una versione speciale e preziosissima, realizzata con 5 once di oro fino. Utilizzerà la tecnologia laser per creare una “finitura ad alto rilievo” dando a William un aspetto 3D. C’è un unico precedente in cui il duca di Cambridge comparve su una moneta commemorativa e risale al 2011. Fu fatto per celebrare il suo matrimonio con Kate Middleton. Un vero pezzo da collezionisti.

Clare Maclennan, direttrice del progetto per la moneta commemorativa presso la Royal Mint, ha affermato che il pezzo metterà in risalto tutte le diverse qualità che possiede William.

“Il design elegante presenta un ritratto di Sua Altezza Reale insieme alla sua cifra reale e al numero 40, che rende omaggio alla maturità e alla grazia del Principe che è diventato un membro anziano della Famiglia Reale, un marito devoto e un padre amorevole di tre figli”.